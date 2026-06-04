Vuelta a Colombia Femenina 2026: Transmisión en vivo por Canal RCN y APP de RCN

El Canal RCN y la APP de RCN estarán transmitiendo en vivo el Vuelta a Colombia Femenina 2026 a partir de este martes 2 de junio. La transmisión será gratuita en YouTube.

El Canal RCN y la APP de RCN estarán transmitiendo en vivo el Vuelta a Colombia Femenina 2026 a partir de este martes 2 de junio.

La transmisión será gratuita en YouTube. Además, se podrá ver en vivo el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en la segunda fecha de la Copa del Mundo en Guadalajara, México. En otro orden de cosas, la etapa 2 de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 fue ganada por Diana Carolina Peñuela.

Por otro lado, el legendario circuito urbano del Principado será escenario de la sexta válida de la temporada, donde Antonelli seguirá como líder sólido del campeonato. También se menciona el regreso de Jhon Durán a Envigado FC, quien ha sido incluido en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vuelta A Colombia Femenina 2026 Canal RCN APP De RCN Transmisión En Vivo Youtube Copa Del Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El rating no miente: paliza entre Gol Caracol y RCN en despedida de la Selección ColombiaLa disputa por el público de la Selección Colombia entre Gol Caracol y RCN dejó un ganador indiscutible vs Costa Rica. Hasta la previa del ganador fue más

Read more »

Vuelta a Colombia Femenina 2026 y la Selección Colombia: cobertura, fichajes y expectativas para el MundialLa Vuelta a Colombia Femenina 2026 se transmite por RCN y su app, mientras la Selección Colombia vive fichajes inesperados, defensa de jugadores y la esperanza de convocar a nuevos talentos para el Mundial 2026. Además, se destacan logros en ciclismo y fútbol regionales.

Read more »

Vuelta a Colombia Femenina 2026 se transmitirá en Canal RCN y su app a partir del 2 de junioTodas las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 podrán vivirse en vivo desde el martes 2 de junio a través del Canal RCN y la aplicación móvil de la cadena, con cobertura gratuita y acceso en línea para los aficionados al ciclismo femenino colombiano.

Read more »

Emociones del Vuelta a Colombia Femenina 2026 en Canal RCNEl Canal RCN transmitirá gratis 35 partidos del Mundial en YouTube y mostrará las emociones del Vuelta a Colombia Femenina 2026

Read more »