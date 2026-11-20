La proptech colombiana Vuun, fundada por Santiago Gallo, invierte US$525.000 liderados por 500 Global para llevar su inteligencia artificial al mercado inmobiliario latinoamericano.

La empresa colombiana de tecnología inmobiliaria Vuun, cofundada por el empresario de origen antioqueño Santiago Gallo, ha consolidado una ronda de inversión pre-seed por un monto de US$525.000. Esta financiación tiene como objetivo principal acelerar la expansión internacional de la compañía hacia los mercados de México y Perú. La plataforma, que utiliza inteligencia artificial para optimizar la comercialización de vivienda nueva, busca replicar su modelo exitoso en países donde las constructoras enfrentan desafíos operativos similares a los de su país de origen.

Mecanismo de inversión y participación de fondos

La estructura de la ronda fue diseñada estratégicamente para maximizar el valor estratégico de los socios inversores sin necesidad de elevar grandes sumas de capital, dado que la compañía ya alcanzó su punto de equilibrio. La inversión total de US$525.000 fue distribuida entre tres fondos de inversión especializados. La firma de capital de riesgo con sede en San Francisco, 500 Global, aportó la cifra más alta con US$300.000, destacándose por gestionar un portafolio cuya valoración acumulada supera los US$300.000 millones.

Also read Video: avioneta cayó sobre una carretera en México durante maniobra de despegue; seis personas resultaron heridas

Reach, reconocido como el mayor fondo del mundo enfocado en el sector proptech, participó con una contribución de US$125.000. Por su parte, ADN realizó una nueva inversión en la empresa de su portafolio por US$100.000. Esta composición de inversores refleja la confianza del mercado en el modelo de negocio rentable de Vuun, que ha demostrado eficiencia en el uso de recursos y escalabilidad mediante la automatización de procesos inmobiliarios.

Estrategia de crecimiento regional y liderazgo

Pablo Sánchez, CEO y cofundador de Vuun, explicó que la decisión de levantar un monto menor respondió a la fortaleza financiera de la empresa. Para la dirección de Vuun, el valor agregado de los fondos es fundamental, ya que estos aportan conocimiento especializado, buenas prácticas y una visión estratégica necesaria para la expansión regional. La estrategia comercial implica establecer equipos propios en México y Perú, integrados por profesionales con profundo conocimiento de las particularidades de cada mercado y las principales constructoras locales.

Advertisement

Santiago Gallo, CTO y cofundador de la startup, señaló que la nueva financiación permitirá acelerar la entrada a esos dos países tras consolidar su operación en Colombia. La compañía mantendrá toda la producción de su software y sus procesos de innovación dentro de Colombia. Esta decisión garantiza la calidad técnica del producto mientras se adaptan las soluciones tecnológicas a las necesidades específicas de las empresas constructoras en los nuevos mercados objetivo.

Impacto operativo y eficiencia mediante inteligencia artificial

La propuesta de valor de Vuun se centra en resolver una ineficiencia operativa crítica del sector inmobiliario. Según los datos proporcionados por la compañía, cerca del 85% del tiempo de los asesores en las salas de venta se destina a tareas repetitivas. Esta carga administrativa genera sobrecostos significativos y reduce drásticamente el tiempo disponible para actividades comerciales de mayor valor, como la atención personalizada al comprador.

La plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial para automatizar estos procesos administrativos, permitiendo que los asesores se concentren exclusivamente en cerrar negocios. Los resultados reportados por la empresa indican que es posible incrementar hasta en 70% el volumen de ventas de las constructoras desde el primer mes de implementación. Este aumento se logra con el mismo equipo comercial y sin necesidad de aumentar los recursos destinados a esa operación, lo que posiciona a Vuun como una solución de alta rentabilidad para el sector.

Visión a largo plazo en mercados en desarrollo

La expansión de Vuun no se limita únicamente a la vivienda premium, sino que abarca mercados en desarrollo donde se comercializa vivienda nueva, incluida la vivienda subsidiada. La premisa es que las constructoras en estos segmentos enfrentan ineficiencias estructurales similares a las del mercado abierto. Al destinar una parte importante de los recursos a conformar equipos comerciales locales, Vuun busca facilitar la entrada en cada mercado y adaptar su oferta tecnológica para resolver problemas específicos de venta y distribución de hogares.