Wall Street colapsa: Temores a IA y datos provocan caída de US$3,5 billones

El Nasdaq y el S&P 500 sufren correcciones drásticas tras elecciones en EE.UU. por incertidumbre regulatoria en inteligencia artificial y datos. Análisis completo aquí.

La euforia de los mercados financieros estadounidenses tras las elecciones legislativas de 2024 se desvaneció abruptamente el jueves 5 de noviembre. Los principales índices bursátiles registraron una liquidación masiva que borró casi todas las ganancias obtenidas el miércoles 4 de noviembre, eliminando más de US$3,5 billones en valor de mercado según estimaciones de Cryto Rover. Esta caída generalizada estuvo impulsada por la creciente ansiedad de los inversores frente al futuro incierto de la industria de inteligencia artificial (IA) y la expansión de centros de datos.

Colapso Bursátil y Corrección del Nasdaq

El Nasdaq Composite lideró las pérdidas con un retroceso cercano al 4%, entrando oficialmente en territorio de corrección tras perder al menos el 10% de su máximo reciente. El S&P 500 registró su peor jornada desde abril de 2025, cayendo alrededor del 3,9%, mientras que el Dow Jones perdió más de 1.000 puntos. Este movimiento representa un giro radical frente a las expectativas alcistas previas.

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Regulación de Centros de Datos en EE.UU.

El detonante principal de la volatilidad fue el temor a que el avance demócrata en el Congreso y varias gobernaciones se traduzca en controles más estrictos para la construcción de infraestructuras de IA. Gobernadores electos en estados clave como Texas, Georgia y Ohio han propuesto revisar, limitar o imponer nuevas condiciones a estos proyectos, generando alertas inmediatas en el mercado. Texas podría concentrar cerca del 30% de la capacidad de centros de datos estadounidense prevista para 2028, según estimaciones de Fortune, lo que aumenta la sensibilidad del sector a cambios regulatorios.

Impacto en Semiconductores y Big Tech

Las empresas tecnológicas y de semiconductores fueron las más afectadas directamente por estas incertidumbres. Nvidia llegó a registrar pérdidas entre el 7% y el 9%, mientras que Broadcom cayó casi un 5%. AMD y Micron sufrieron descensos cercanos al 15%, reflejando la presión sobre los fabricantes de chips y memoria. Tesla también retrocedió cerca del 10% en una sesión marcada por la reducción de posiciones en activos vinculados a la expansión tecnológica.

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Resultados Empresariales y Presión en Márgenes

La duda sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial se vio agravada por resultados corporativos débiles. Qualcomm reportó una caída del 26% en los ingresos de su negocio de chips para móviles, situándose en US$5.140 millones, muy por debajo de las expectativas. La compañía enfrenta mayores costos por chips de memoria que presionan sus márgenes, lo que derivó en una caída de cerca del 12% en sus acciones durante la jornada.

Ripple Effect Global en Mercados Asiáticos y Cripto

La reacción negativa se extendió rápidamente a mercados internacionales, evidenciando la interdependencia global. En Corea del Sur, el índice Kospi cerró con una caída del 5,28%, presionado por ventas en empresas como Samsung y SK Hynix, ante el miedo a una menor demanda de componentes. Paralelamente, el mercado de criptomonedas registró pérdidas de capitalización entre US$140.000 millones y US$150.000 millones, impulsado también por factores regulatorios y la revisión de riesgos en activos de alto crecimiento.