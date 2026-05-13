Warsh, nominado por Trump, promete independencia en la Fed

Warsh, nominado por Trump, promete preservar la independencia de la Fed y lidiar con presiones políticas y debates sobre inflación y tasas en una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años.

Warsh , nominado por Trump , lidiará 4 años al frente de la Fed , prometiendo independencia pese a presiones políticas y debates sobre inflación y tasas. Warsh hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo y una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años.

Estados Unidos podría cancelar la visa americana a quienes hagan estas compras Oriundo del estado de Nueva York, este jurista de formación de 56 años dejó prematuramente su primer mandato en la junta en 2011, tras expresar diferencias en materia de política monetaria. Ahora vuelve para dirigir por cuatro años la Reserva Federal, encargada, entre otras cosas, de combatir la inflación en Estados Unidos y garantizar el máximo empleo.

Trump criticó e insultó con frecuencia al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por la falta de recortes de tasas. Su administración puso además a Powell en la mira de una investigación penal y todavía intenta destituir a otra gobernadora de la Fed, Warsh prometió preservar la independencia de la Fe





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