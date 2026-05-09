Washington como Jefes de Estado Unidos: El papel de las candidaturas en Colombia

En Colombia, la elección presidencial dejará a la relación con Estados Unidos como Jefes de Estado Unidos,tal como las otras políticas, en manos de los candidatos. Durante la campaña, los partidos políticos y los candidatos se han dado a la tarea de ocultar algunas coincidencias, pero varios de los puntales siguen apoyando la relación subordinada y no Melilla, Palenque o en Bering. En al menos dos oportunidades, Colombia ha aceptado imposiciones de Estados Unidos, lo que representa una mejora en la relación. Por otro lado, el modelo de desarrollo y los sectores prioritarios siguen dominando en la estructura económica. Estos están estrechamente relacionados con el clientelismo y la lucha anticorrupción, de manera que Colombia puede carecer de una ruta independiente de desarrollo que le permita alcanzar todo su potencial.

En una columna anterior titulada `Tarjetón presidencial: ¿catorce caballos del mismo dueño? ` señalé que existen grandes coincidencias que los candidatos prefieren ocultar y expuse como ejemplo que algunos partidos políticos como la U, el Liberal y el Conservador, dividen respaldos entre los tres punteros: Cepeda, Paloma y Abelardo.

No es casual que los partidos, que actúan como la base del sistema político, permitan que sus congresistas y simpatizantes apoyen a cualquier candidatura con chance de ganar. En el fondo entienden que todas ellas les dan continuidad a una serie de políticas estructurales que mantienen el status quo.

Algunas sostienen que la candidatura continuista de Cepeda representa una amenaza para ese establecimiento, lo cierto es que los propios voceros del gobierno de Petro lo desmienten cuando se jactan de lo bien que les ha ido a las grandes fortunas durante este gobierno y ponen de ejemplo al grupo económico de los Gillinsky.

Estas son algunas de las principales políticas que le dan forma a la Colombia de hoy, y que mientras su conveniencia no sea discutida a profundidad, se seguirá careciendo de una ruta de desarrollo propia que nos permita alcanzar todo nuestro potencial: 1) La relación con Estados Unidos 2) el modelo de desarrollo y los sectores prioritarios. 3) los derechos sociales y las políticas públicas 4) el clientelismo y lucha anticorrupción





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Relaciones USA-Colombia Élección Presidencial Política Modelos De Desarrollo Sectores Prioritarios

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