We Agro y Grupo GreenLand impulsan fertilizantes en Urabá con planta de 500.000 toneladas

We Agro inaugura planta en Urabá para producir 500.000 toneladas anuales de fertilizantes, reduciendo distancias y apoyando la sostenibilidad del agro colombiano con el Grupo GreenLand.

Urabá se consolida como un territorio estratégico para el desarrollo agroindustrial de Antioquia y de Colombia. La vocación agrícola de la región, combinada con la transformación de su infraestructura logística, abre nuevas oportunidades para fortalecer la competitividad del campo nacional. La capacidad de producir mejor, optimizar recursos y responder a las necesidades específicas de cada cultivo es determinante para el futuro del sector. A esta meta se suma We Agro, la nueva compañía de fertilizantes del Grupo GreenLand, que proyecta una planta de producción en Urabá.

Planta We Agro y ubicación estratégica en Urabá

La compañía proyecta una planta de producción en Urabá con capacidad para fabricar hasta 500.000 toneladas de producto al año. Ubicada a solo 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia, en el municipio de Turbo, esta infraestructura busca acercar las soluciones de nutrición vegetal a las principales zonas agrícolas del país. La cercanía a la terminal portuaria permite una reducción de hasta el 35 % en las distancias hacia estos centros de producción. El objetivo es optimizar la logística y hacer más eficiente el acceso a los insumos clave para los agricultores locales.

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Oferta técnica y nutrición vegetal especializada

La propuesta de We Agro combina tecnología, investigación y formulaciones específicas para cada cultivo. Este enfoque busca contribuir a un agro más productivo, competitivo y sostenible. José Rojas, gerente general de We Agro, destaca que la nutrición vegetal y el conocimiento técnico son fundamentales para avanzar hacia una agricultura más productiva. La compañía busca acompañar a los agricultores colombianos no solo con fertilizantes de calidad, sino también con asesoría especializada. Estas soluciones responden a las particularidades de cada cultivo, garantizando una gestión agronómica precisa.

Estrategia de sostenibilidad y resultados ambientales

Este propósito está acompañado por la estrategia de sostenibilidad Agricultura Regenerativa 360, un modelo del Grupo GreenLand. El modelo integra pilares de acción relacionados con la protección de los recursos naturales, la innovación agrícola y el desarrollo social de los territorios. Entre sus resultados de 2025 se destacan la siembra de 24.972 árboles nativos y la conservación de cerca de 1.758 hectáreas destinadas a la protección ambiental. Además, el Grupo reportó una reducción del 83 % en su consumo de agua. Este logro se debe a tecnologías de ahorro y aprovechamiento de aguas lluvias, parte de sus acciones para hacer más eficiente el uso de los recursos naturales.

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Circulares, carbono y gestión social de GreenLand

La economía circular y la acción climática también forman parte de este modelo integrado. Durante 2025, GreenLand recicló el 99 % de los residuos generados en sus operaciones. Reincorporó al suelo más de 37.000 toneladas de residuos provenientes de sus cultivos de banano, transformándolos en material orgánico. En materia de captura de carbono, sus cultivos de aguacate alcanzaron 28.266,72 toneladas de CO₂ capturadas. Esta cifra superó en un 25 % las emisiones generadas por todo el Grupo durante ese año. La gestión social de la Fundación GreenLand benefició a 39.127 personas. Los programas de salud, educación, vivienda y deporte contaron con una inversión superior a los 19.537 millones de pesos.

Impacto en la cadena agroindustrial y futuro

Con esta apuesta, We Agro busca fortalecer su presencia en el sector agrícola. Aprovechará la ubicación estratégica de Urabá para acercar tecnología, producción y logística a las necesidades del campo colombiano. La reducción de costos de transporte y la disponibilidad local de insumos especializados pueden mejorar significativamente los márgenes de los productores. La integración de la planta con Puerto Antioquia facilita la exportación de productos agroindustriales hacia mercados internacionales. Esta sinergia entre infraestructura logística y capacidad productiva posiciona a la región como un hub clave. El modelo de Agricultura Regenerativa 360 asegura que este crecimiento económico se alinee con la preservación ambiental y el bienestar social. La combinación de innovación técnica y responsabilidad corporativa establece un nuevo estándar para la industria en la región.