Wenia, del Grupo Cibest, alcanzó 170.000 usuarios y movilizó US$460 millones en activos digitales en 2026, integrando sus servicios en Mi Bancolombia y Nequi para ampliar la inversión.

Wenia, la firma especializada en activos digitales vinculada al Grupo Cibest, confirmó el superamiento de la barrera de 170.000 usuarios y un volumen de transacciones superior a los US$460 millones durante el año 2026. Este desempeño marca un crecimiento exponencial, dado que la plataforma multiplicó por cuatro su base de clientes en tan solo doce meses, consolidando su posición en el mercado latinoamericano. La estrategia corporativa se centra en ampliar el ecosistema financiero y proporcionar alternativas innovadoras para el ahorro, la inversión y la transferencia de valor en un entorno globalizado.

Expansión de canales y diversificación de productos

Para lograr este crecimiento masivo, la compañía no solo reforzó su aplicación móvil principal, sino que democratizó el acceso a estos instrumentos financieros integrándose en plataformas de uso cotidiano para millones de colombianos. Los usuarios pueden ahora adquirir y gestionar activos digitales directamente a través de Mi Bancolombia y Nequi, dos de las herramientas digitales más utilizadas en el país.

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Esta integración busca facilitar el acceso a los activos digitales, permitiendo que la tecnología blockchain se conecte directamente con las necesidades financieras reales de las personas. Al eliminar barreras técnicas y de acceso, Wenia permite a sus usuarios gestionar y transferir valor con una eficiencia que se extiende más allá de las fronteras tradicionales de los mercados financieros.

Nuevas monedas y estrategias de inversión

La estrategia de diversificación durante 2026 fue un pilar fundamental para mantener el interés de la audiencia. La compañía lanzó USDW, su propia moneda digital estable respaldada en el dólar estadounidense, y añadió oro digital bajo la tokenización PAXG a su portafolio de inversiones. Además, habilitó nuevos casos de uso para los euros digitales (EURC), los cuales ahora pueden destinarse a realizar pagos mediante la Wenia Card o a través de la Cuenta Global.

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Estos desarrollos son parte de un diseño más ambicioso para que Wenia deje de ser vista simplemente como un lugar de compraventa de criptomonedas. El objetivo es convertirse en un ecosistema completo que ofrezca herramientas sólidas para ahorrar, invertir y movilizar recursos de manera segura y transparente, respondiendo a la demanda de productos financieros híbridos.

Preferencias de los usuarios y contexto regional

La composición de los activos bajo custodia refleja un cambio claro en los hábitos de los inversionistas. Actualmente, el 68% de los fondos administrados por Wenia corresponde a stablecoins, monedas digitales cuyo valor está vinculado a divisas tradicionales como el dólar, el euro o el peso colombiano. El restante 32% se distribuye entre activos nativos como Bitcoin, Ether y SOL, lo que indica una preferencia por la estabilidad en un entorno de volatilidad.

Este crecimiento interno se enmarca en una tendencia regional de mayor adopción. Durante 2025, América Latina recibió cerca de US$730.000 millones en activos digitales, de los cuales US$324.000 millones fueron stablecoins. Colombia destacó especialmente, recibiendo US$44.200 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que lo posicionó como el quinto mercado más grande de la región por volumen recibido.

Proyecciones hacia 2027 y tokenización

María del Pilar Correa, CEO de Wenia, destacó que durante este tercer año de operación la empresa se centró en anticiparse a las necesidades de los usuarios para facilitar el aprovechamiento de nuevas posibilidades de inversión. Señaló la importancia crítica de construir patrimonio y afirmó que su misión es acompañar a las personas simplificando el acceso a nuevas formas de invertir y brindando herramientas para el crecimiento patrimonial.

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De cara a 2027, el Grupo Cibest tiene previsto continuar ampliando su ecosistema con un enfoque en la tokenización de activos. Este proceso implica representar bienes físicos o derechos mediante unidades digitales gestionables vía blockchain. La compañía también busca fortalecer su oferta de servicios corporativos y ampliar su presencia mediante alianzas estratégicas con otras plataformas digitales y socios del grupo.

Impacto en la inclusión financiera digital

La incorporación de Wenia en aplicaciones masivas como Nequi y Mi Bancolombia representa un paso significativo en la inclusión financiera digital en Colombia. Se estima que más de cinco millones de colombianos ya utilizan activos digitales, evidenciando un mercado en expansión que va más allá de las criptomonedas especulativas tradicionales.

Con una oferta que combina alternativas de inversión, herramientas de pago y nuevas formas de movilizar valor, Wenia apunta a profundizar su participación en este mercado en crecimiento. La estrategia futura se basa en mantener la innovación y la facilidad de uso para garantizar que el acceso al patrimonio digital sea accesible para un público cada vez más amplio en la región.