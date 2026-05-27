Westcol confirma entrevista en vivo con Abelardo de la Espriella un día antes de las elecciones

El influencer colombiano Westcol entrevistará al candidato presidencial Abelardo de la Espriella el sábado, en la recta final de la campaña electoral, cuando los sondeos muestran un empate técnico con Iván Cepeda.

El popular streamer e influencer colombiano Westcol ha anunciado que realizará una entrevista en vivo con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, apenas un día antes de que los colombianos acudan a las urnas.

La noticia se conoció durante una transmisión en directo desde su camioneta en la tarde del martes 26 de mayo, generando un gran revuelo en las redes sociales. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado, en un momento crucial de la contienda electoral, cuando la intención de voto muestra un empate técnico entre De la Espriella y el candidato oficialista Iván Cepeda, según la más reciente encuesta de AtlasIntel.

El candidato de Defensores de la Patria cuenta con un 37,3 % de apoyo, mientras que Cepeda alcanza un 38,7 %, una diferencia mínima que podría definirse en los últimos días de campaña. Westcol no es ajeno a la política nacional; semanas atrás entrevistó al presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe, logrando audiencias masivas.

Ahora, con la mira puesta en el voto joven y las audiencias digitales, el streamer busca acercar las propuestas de De la Espriella a un sector que tradicionalmente ha mostrado desinterés por la política. La entrevista será una de las últimas grandes vitrinas mediáticas para el candidato, que aspira a consolidar el voto opositor y superar a Cepeda en un eventual balotaje, donde las encuestas le dan una ventaja de más de ocho puntos porcentuales.

Sin embargo, el camino no es sencillo: la polarización es intensa y los indecisos pueden inclinar la balanza a último momento. El escenario político se encuentra en máxima tensión. La recta final de la campaña ha estado marcada por debates acalorados, acusaciones cruzadas y un intenso despliegue en redes sociales. La participación de figuras como Westcol evidencia cómo los influencers han ganado terreno en la comunicación política, desplazando en parte a los medios tradicionales.

La entrevista del sábado promete ser un evento clave para movilizar a los votantes jóvenes, que representan un porcentaje significativo del electorado. De la Espriella, conocido por su discurso de mano dura contra la inseguridad y su propuesta de reforma económica, buscará conectar con esta audiencia a través del lenguaje directo y descontracturado de Westcol.

Por su parte, el streamer ha declarado que su objetivo es generar un espacio de diálogo abierto, sin censura, donde los ciudadanos puedan conocer de primera mano las propuestas de los candidatos. La cita es el sábado, a solo 24 horas de que se abran las urnas en Colombia





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