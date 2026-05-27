WestCol entrevistará a Abelardo de la Espriella en medio de la campaña presidencial colombiana

El streamer colombiano WestCol confirmó una transmisión con el candidato Abelardo de la Espriella para el 30 de mayo, sumándose a sus entrevistas previas con Petro y Uribe. WestCol aclara que no hace campaña, sino que ofrece un espacio para que los jóvenes conozcan a los políticos.

El reconocido streamer colombiano WestCol ha vuelto a encender la conversación en redes sociales, pero esta vez no por música, polémicas de farándula o alguno de esos momentos que suelen volverse virales en cuestión de minutos.

El creador de contenido anunció una transmisión que llega justo en la recta final antes de la primera vuelta presidencial en Colombia. De acuerdo con la información entregada por el propio streamer, la charla con Abelardo de la Espriella será el sábado 30 de mayo, a las 6:00 p.m. de Colombia y Ecuador, 5:00 p.m. de México y 8:00 p.m. de Argentina.

La transmisión se realizará a través de su canal de Kick, donde WestCol ha construido una audiencia masiva que combina entretenimiento, humor y, cada vez más, política. El anuncio dio de qué hablar porque WestCol se ha metido de lleno en un formato que mezcla entretenimiento, conversación digital y política, llevando a figuras públicas a un espacio muy distinto al de los debates tradicionales o las entrevistas de medios convencionales. Como quien dice, la política también terminó entrando al chat.

WestCol expresó su preocupación ante problemas con el consumo del alcohol y reveló que buscará ayuda psicológica, un tema que también ha tratado abiertamente en sus transmisiones. Tras confirmar el horario, WestCol dejó claro que este tipo de transmisiones no deben entenderse como una adhesión política ni como una campaña a favor de algún candidato. El streamer recordó que ya ha conversado con figuras de diferentes orillas políticas, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

'Hay que dejar algo bien claro siempre que hacemos estos anuncios. Hemos estado con la derecha y la izquierda, con el expresidente y el presidente. Recuerden que nosotros no hacemos campaña, nosotros hacemos charlas en las que la gente tiene la oportunidad de conocer a las personas que posiblemente nos van a gobernar.

Ahorita estamos con Abelardo y en segunda vuelta lo haremos con Cepeda', afirmó WestCol, intentando bajarle temperatura a las interpretaciones políticas que suelen aparecer cada vez que anuncia una conversación con algún personaje público. La transmisión con Abelardo de la Espriella se suma a una serie de encuentros digitales que WestCol ha realizado con figuras políticas de alto impacto en Colombia.

Antes ya había tenido conversaciones con Petro y Uribe, dos nombres que representan sectores completamente distintos de la política nacional y que movieron bastante conversación entre sus seguidores. El formato, más informal y conversado, ha llamado la atención porque conecta con una audiencia joven que muchas veces no consume entrevistas políticas tradicionales, pero sí está pendiente de lo que ocurre en plataformas como Kick, X, Instagram o TikTok.

También hubo expectativa por una posible transmisión con Paloma Valencia, pero según reportó Tropicana, ese encuentro fue cancelado. WestCol explicó que su decisión estuvo relacionada con el respaldo de Valencia a Yeferson Cossio, mencionado en medio de señalamientos por presuntas estafas con criptomonedas. El creador de contenido aclaró que no se trataba de un problema personal con la candidata, sino de una decisión ligada a su imagen profesional.

Otro de los nombres que entró en la conversación fue el de Iván Cepeda. De acuerdo con Tropicana, WestCol planea entrevistarlo en segunda vuelta si el escenario electoral lo permite, debido a temas logísticos y al momento actual de la campaña. Con esto, el creador de contenido dejó servido un calendario político bastante peculiar dentro del mundo streamer: primero Petro y Uribe, ahora Abelardo de la Espriella, y más adelante la posibilidad de conversar con Iván Cepeda.

Por ahora, la cita confirmada será el sábado 30 de mayo. Y aunque WestCol insiste en que no se trata de campaña, está claro que sus transmisiones ya dejaron de ser simples charlas de internet para convertirse en espacios que generan conversación política, memes, críticas, defensas y, sobre todo, bastante ruido digital.

La audiencia joven, que muchas veces se siente desconectada de la política tradicional, encuentra en estos streams un punto de entrada para conocer a los candidatos y sus propuestas, mientras que los políticos ven en plataformas como Kick una oportunidad para llegar a un electorado que no consume medios convencionales. WestCol, por su parte, se ha convertido en un facilitador de este diálogo, aunque siempre subraya que no toma partido y que su objetivo es que la gente tenga información para decidir su voto.

La cita con Abelardo de la Espriella promete ser otro capítulo en esta nueva forma de hacer política digital, donde los límites entre entretenimiento y debate se difuminan. Este sábado, todos los ojos estarán puestos en la pantalla de WestCol





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