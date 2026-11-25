El streamer Westcol participó en la conmemoración de los 100 años del Capitolio Nacional, dialogando con Honorio Henríquez y Gregorio Eljach sobre corrupción y presupuesto.

El Capitolio Nacional celebró el 25 de noviembre de este año su centenario desde la finalización de su construcción, un evento emblemático que contó con una presencia inusual fuera del protocolo tradicional. El streamer Westcol recorrió los pasillos históricos del edificio legislativo, compartiendo la experiencia en tiempo real a través de su plataforma de transmisión, Kick. Esta visita buscaba conectar la historia del Congreso con las audiencias digitales, aunque generó debates intensos en las redes sociales.

La agenda conmemorativa inició a las 8:00 de la mañana en el Salón Elíptico del Capitolio con una sesión solemne. En esta ceremonia participaron representantes del Senado, la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación. Tres horas después, comenzó la transmisión en vivo con el creador de contenido, quien saludó al personal del recinto y estableció diálogos directos con las máximas autoridades presentes.

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Diálogo institucional con Westcol

El primer diálogo oficial tuvo lugar con Honorio Henríquez, presidente del Congreso, y Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Durante la interacción, el streamer expresó su admiración por la arquitectura del edificio, preguntando por la antigüedad del lugar. Los funcionarios le confirmaron que el inmueble cumplía exactamente 100 años desde su terminación y le entregaron simbólicamente las llaves del Capitolio como parte de la conmemoración.

Posiciones sobre corrupción y ley

Durante el recorrido, Westcol planteó preguntas críticas sobre la ética institucional, preguntando cómo se maneja la corrupción dentro del Senado y qué sucede cuando un integrante incurre en irregularidades. Henríquez respondió que el combate frontal contra la corrupción depende de los principios y valores individuales de cada funcionario, reafirmando su compromiso con la honestidad.

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Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach aclaró los mecanismos legales existentes. Señaló que cualquier denuncia sobre posibles irregularidades debe remitirse a la Fiscalía o a las cortes, quienes son las autoridades encargadas de juzgar a los implicados. Esta explicación buscaba esclarecer el proceso judicial frente a las preocupaciones planteadas por el público joven a través de la transmisión.

Desafíos presupuestales y municipios

El diálogo también abarcó las necesidades de los municipios más apartados de Colombia en materia de salud, empleo y seguridad. Honorio Henríquez reconoció abiertamente las dificultades presupuestales del país, admitiendo que los recursos no alcanzan para cubrir tantas necesidades. Esta honestidad reflejaba la realidad económica que enfrenta la nación en la distribución de fondos públicos.

Gregorio Eljach añadió que los congresistas tienen una responsabilidad directa con sus electores y explicó que las discusiones presupuestales requieren acuerdos complejos para distribuir los recursos disponibles. Henríquez propuso finalmente reducir la burocracia y fusionar entidades para liberar recursos destinados a la inversión, sugiriendo que se debe buscar menos gasto administrativo y más inversión en servicios.

Reacciones divididas en la ciudadanía

La presencia del streamer no pasó inadvertida entre los usuarios de redes sociales, generando una polarización clara. Mientras algunos respaldaron la iniciativa de acercar a la juventud a las instituciones, otros cuestionaron la elección como símbolo de degradación democrática. Usuarios como Juan el Mestizo y Alejo Medina expresaron su descontento, vinculando la invitación con una falta de respeto hacia las víctimas de la violencia.

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Otros comentarios, como los de Omar Duque y Edwin Ruiz, calificaron la visita como muestra de la decadencia de las instituciones y la demagogia. Juan Carlos Florian también criticó que al único invitado especial en un evento tan histórico fuera una figura del entretenimiento digital. Estas reacciones destacan la brecha entre la percepción de solemnidad institucional y la modernización de los canales de comunicación política.