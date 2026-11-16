El artista dominicano pierde la primera instancia en una disputa por la canción El baile del perrito y debe pagar RD$14 millones a Juan Valdez Ybet. Conoce los detalles.

El prestigioso merenguero Wilfrido Vargas ha recibido una sentencia judicial en República Dominicana que lo obliga a realizar un pago millonario. Esta resolución surge como consecuencia de perder la instancia inicial en un conflicto legal sobre los derechos de autor de su célebre tema musical titulado El baile del perrito. La obra fue estrenada originalmente en el año 1989 y se ha convertido en uno de los éxitos más reconocidos de la carrera del artista.

Detalles de la Sentencia Judicial

La resolución fue emitida por una magistrada perteneciente a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Este tribunal falló a favor de la demanda interpuesta por Juan Valdez Ybet, un músico y compositor dominicano que reclamaba el reconocimiento de sus derechos sobre la creación de dicha obra. La corte determinó que no se habían respetado adecuadamente las contribuciones del reclamante en la composición de la canción.

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Argumentos y Pruebas Presentadas

Para sustentar su reclamo inicial, Juan Valdez Ybet entregó como evidencia fundamental una grabación antigua en formato de casete. Esta cinta fue posteriormente digitalizada para su análisis por los magistrados. Dentro de la grabación se encuentran registradas conversaciones entre el propio Wilfrido Vargas y Frantoni Santana. En estos diálogos, ambos organizaban una sección específica de la pieza musical identificada como la parte B, cuya autoría le había sido negada al músico.

Cantidad de la Indemnización Determinada

Juan Valdez Ybet había solicitado inicialmente una indemnización total de 100 millones de pesos dominicanos. Esta cifra propuesta se distribuía equitativamente, solicitando RD$50 millones por daños patrimoniales y otros RD$50 millones por daños morales. No obstante, la Segunda Sala ordenó a Wilfrido Vargas pagarle a Juan Valdez Ybet una cantidad de RD$14 millones. Este monto equivale aproximadamente a 763 millones de pesos colombianos.

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Rechazo a la Inclusión como Coautor

A pesar de la pérdida económica, el tribunal no dispuso que el nombre de Juan Valdez Ybet fuera incluido como coautor en las plataformas digitales ni en las editoras musicales. Esta decisión se basa en que dicha solicitud fue presentada únicamente en el escrito de réplica y no en la demanda principal. Los jueces consideraron que esto contraviene el principio de inmutabilidad del proceso legal establecido.

Reacciones y Planes de Apelación

Wilfrido Vargas anunció este lunes 16 de noviembre que apelará la sentencia de primera instancia. En un comunicado oficial, indicó que él y su empresa discrepan respetuosamente de la decisión judicial. Consideran que la sentencia no refleja la forma en que fue concebida, dirigida y producida la canción a lo largo de su carrera. Afirman que el artista ha llevado El baile del perrito a escenarios de todo el mundo, contribuyendo a la proyección internacional del merengue dominicano. La corte de apelación expondrá revisar nuevamente los hechos con la profundidad requerida.