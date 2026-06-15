Willer Ditta expresa confianza y ambición en la Selección Colombia antes de su debut en el Mundial 2026

El defensor colombiano Willer Ditta habló sobre la preparación del equipo, la importancia del trabajo defensivo y la unidad del plantel de cara al primer partido de la Copa Mundial 2026 contra Uzbekistán.

La Selección Colombia continúa su preparación de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El defensor Willer Ditta , quien se apresta para vivir su primera experiencia mundialista, expresó la confianza y la ambición que reinan dentro del vestuario colombiano a pocos días del inicio del torneo.

Ditta destacó el gran compromiso y la unidad del plantel, elementos que considera fundamentales para afrontar el挑战 internacional. El trabajo de preparación ha sido exhaustivo y orientado, según explicó el jugador, al estudio minucioso de los rivales, especialmente de selecciones con sistemas de juego similares al que podría presentar Uzbekistán en el primer encuentro.

"Estamos trabajando en base a eso y el equipo está muy fuerte y unido, con muchísimas ganas de que sea el 17 para enfrentar ese partido", declaró, mostrando la anticipación del grupo por el pitazo inicial. Sobre el partido inaugural, Ditta anticipó un compromiso muy exigente donde la paciencia será clave para poder encontrar los espacios necesarios y generate las ocasiones de gol.

Subrayó la importancia de un trabajo defensivo sólido y proactivo, que permita recuperar el balón en zonas avanzadas del campo para, así, poder generar peligro rápidamente cerca del arco rival.

"Sabemos que es una zona muy fuerte de nosotros", comentó en referencia a la capacidad del equipo para manejar los partidos desde la posesión y la presión alta. Para Ditta, la experiencia y la jerarquía de varios de sus compañeros serán determinantes en este tipo de situaciones de alta presión, y confía en que este recurso, la calidad individual al servicio del colectivo, será una herramienta crucial a lo largo de toda la competición.

Mas allá de la alineación titular que decida el cuerpo técnico, el defensor reiteró que la totalidad del plantel comparte un objetivo común: competir al más alto nivel posible. La meta es avanzar paso a paso en el torneo, con la mirada puesta en alcanzar la gloria mundialista. Esta mentalidad colectiva, unida a la fortaleza del grupo, es lo que, en palabras de Ditta, puede llevar a Colombia lejos en esta Copa del Mundo.

El jugador transmitió un mensaje de optimismo y absoluta confianza en las capacidades del equipo para superar los obstáculos que se presenten y dejar una gran imagen en la cita orbital





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