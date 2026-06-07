William Malkún Castillejo asume la rectoría de la Universidad de Cartagena para 2026‑2030

La Universidad de Cartagena celebró la posesión de William Malkún Castillejo como rector, iniciando su segundo mandato. El nuevo plan estratégico se enfocará en reforzar la educación pública, impulsar la investigación y ampliar el impacto regional, con una gestión abierta al diálogo y comprometida con la transparencia y el desarrollo social.

La Universidad de Cartagena oficializó este miércoles la toma de posesión del académico William Malkún Castillejo como rector para el cuatrienio 2026‑2030, marcando el inicio de su segundo mandato al frente de la casa de estudios.

La ceremonia tuvo lugar en el emblemático Paraninfo Rafael Núñez, situado dentro del claustro de San Agustín, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad. Adriana Trucco De la Hoz, delegada del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y presidente del Consejo Superior, dirigió el juramento, mientras que una amplia audiencia conformada por autoridades académicas, representantes del sector público y privado, docentes y miembros de la comunidad universitaria acompañó el acto, subrayando la relevancia del momento para el futuro institucional.

El Consejo Superior, después de un proceso electoral en el que la comunidad universitaria manifestó un amplio respaldo, designó a Malkún Castillejo para este nuevo periodo, garantizando la continuidad de un proyecto académico orientado a consolidar a la Universidad de Cartagena como motor de desarrollo social y científico en la región del Caribe colombiano. En su discurso inaugural, el rector expresó gratitud y responsabilidad, resaltando que la universidad trasciende sus aulas y se configura como una comunidad unida por la esperanza de construir un mundo mejor.

"La Universidad de Cartagena solo avanza cuando se reconoce la dignidad de su gente y se actúa con transparencia; estamos aquí para reafirmar que Unicartagena está por encima de cualquier interés individual y que nuestro objetivo es protegerla, fortalecerla y servir a su comunidad", afirmó con convicción. El plan de trabajo presentado por la nueva administración se centra en tres ejes estratégicos: reforzar la educación pública con estándares de excelencia académica, impulsar la investigación y la generación de conocimiento, y ampliar la cobertura y el impacto de la institución en las comunidades regionales.

Malkún Castillejo enfatizó que la mejora de las condiciones y oportunidades beneficiará no solo a los estudiantes, sino también a docentes y personal administrativo, creando un entorno propicio para la innovación y el desarrollo integral. Además, prometió una rectoría abierta al diálogo, con puertas siempre abiertas para los jóvenes que ven en la educación la herramienta para transformar su futuro y el de sus familias, consolidando así el papel de la Universidad como agente clave del progreso regional.

Esta visión estratégica busca articular la labor universitaria con las necesidades concretas del Caribe, fomentando alianzas con el sector productivo y social, y promoviendo proyectos de investigación aplicada que respondan a los retos locales en áreas como medio ambiente, salud, tecnología y desarrollo sostenible. Asimismo, la administración pretende revitalizar los programas de extensión y servicio comunitario, garantizando que el conocimiento generado en los laboratorios y aulas trascienda al territorio y contribuya al bienestar colectivo.

Con un enfoque en la transparencia, la inclusión y la meritocracia, la nueva rectoría aspira a posicionar a la UdeC como referencia nacional e internacional en la formación de profesionales comprometidos con la equidad y la justicia social. En conclusión, la posesión de William Malkún Castillejo representa un hito para la Universidad de Cartagena, que se proyecta hacia un futuro de mayor solidez institucional, mayor inversión en investigación y una mayor apertura a la comunidad.

El compromiso declarado de proteger, fortalecer y servir a la comunidad universitaria marca el rumbo de una gestión que busca elevar la calidad educativa, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del Caribe colombiano, beneficiando a miles de jóvenes y a la sociedad en su conjunto





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