William Ospina Valora la Visibilización de Marginados por Petro, pero se Muestra Escéptico ante las Elecciones

El escritor colombiano William Ospina reconoce el esfuerzo del presidente Petro por dar voz a sectores tradicionalmente excluidos, pero expresa su escepticismo sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia y la necesidad de cambios profundos en Colombia.

El reconocido escritor colombiano William Ospina ha valorado positivamente la labor del presidente Gustavo Petro en cuanto a la visibilización de sectores históricamente marginados de la sociedad colombiana.

En una entrevista concedida a la agencia EFE durante el Congreso Internacional de Escritores celebrado en Caguas, Puerto Rico, Ospina reconoció que Petro ha logrado dar voz y reconocimiento a grupos que tradicionalmente han sido excluidos, ignorados e incluso borrados de la conciencia colectiva. Esta acción, según el autor, constituye una contribución significativa al panorama social y político del país.

Sin embargo, Ospina también expresó un profundo escepticismo con respecto a las opciones políticas que se presentan actualmente de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Manifestó no percibir en ninguno de los candidatos la articulación de propuestas que, desde su perspectiva, sean capaces de impulsar los cambios profundos que el país necesita para superar sus divisiones y avanzar hacia un futuro más promisorio.

El escritor lamenta que el debate político colombiano siga anclado en el pasado, en las rencillas y en las heridas no cicatrizadas, en lugar de enfocarse en los desafíos del presente y en la construcción de un futuro compartido. Ospina aboga por una renovación del discurso político, que permita dejar atrás las viejas confrontaciones y abrir un espacio para el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones conjuntas.

Ospina, autor de obras emblemáticas como ¿Dónde está la franja amarilla? y la trilogía sobre la conquista –Ursúa, El País de la Canela y La serpiente sin ojos–, enfatizó la necesidad urgente de cambios profundos en Colombia. El 31 de mayo, Colombia se prepara para unos comicios presidenciales reñidos, donde las encuestas sugieren una competencia cerrada entre el senador de izquierda Iván Cepeda, representante del partido gobernante de Gustavo Petro, el abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella y la senadora de derecha Paloma Valencia.

El escritor se muestra preocupado por la falta de propuestas innovadoras y transformadoras por parte de los candidatos, argumentando que ninguno de ellos parece comprender verdaderamente las necesidades y aspiraciones del país. Ospina insta a los líderes políticos a dejar de lado las ideologías obsoletas y a centrarse en la búsqueda de soluciones pragmáticas y efectivas para los problemas que aquejan a la sociedad colombiana.

Además, subraya la importancia de no cargar a las nuevas generaciones con la responsabilidad de los errores cometidos por las anteriores, sino de brindarles las herramientas y oportunidades necesarias para construir un futuro mejor. El autor considera que es fundamental que los jóvenes puedan liberarse del peso del pasado y desarrollar su propio criterio y visión del mundo. En el marco del congreso, Ospina reflexionó sobre el poder intrínseco de la palabra, que trasciende su mera función comunicativa.

Destacó que el lenguaje posee una capacidad única para evocar la memoria, expresar emociones y estimular el pensamiento. En un contexto marcado por los avances de la inteligencia artificial, Ospina advirtió sobre el peligro de delegar la creación literaria en las máquinas. Si bien reconoce que la tecnología puede ser una herramienta útil, insiste en que los libros que necesitamos leer y escribir deben ser creados por seres humanos, con su sensibilidad, su experiencia y su capacidad de reflexión.

El autor de la Antología Poesía 1974-2004, El país del viento (1992) y ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? reafirmó la importancia de preservar la autenticidad y la originalidad en la literatura, y de valorar el trabajo de los escritores como una expresión fundamental de la cultura y la identidad. Ospina concluyó su intervención reiterando su compromiso con la defensa de la palabra como herramienta de transformación social y como vehículo para la construcción de un futuro más justo y equitativo





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