Wilmar Mejía, ex director de la DNI y cercano a Gustavo Petro, aparece como favorito en encuestas para la Alcaldía de Medellín tras ser sancionado por filtrar información a disidencias de las Farc.

El nombre de Wilmar Mejía, figura cercana al presidente Gustavo Petro, ha generado un intenso rechazo en los sectores políticos de Antioquia. Este ex funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se ha posicionado en un escenario electoral inesperado al aparecer como uno de los principales aspirantes a la Alcaldía de Medellín, a pesar de estar sumido en graves controversias legales y éticas.

Postulación polémica en encuestas virtuales

La candidatura de Mejía fue revelada por el portal de noticias Protagonistas del Poder, el cual incluyó su nombre junto a otros reconocidos aspirantes como Manuel Villa y Andrés Tobón. En su plataforma digital, el medio solicita a los usuarios que voten por Wilmar Mejía, quien lidera las preferencias en la encuesta con 78 puntos. Este resultado lo coloca por delante de otros nombres destacados como el concejal José Luis Marín, Sebastián López, Daniel Quintero y Esteban Restrepo.

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Denuncias por filtración a disidencias de las Farc

Las acusaciones contra Wilmar Mejía, también conocido con el alias de Chulo, se intensificaron en octubre de 2025. Este momento coincidió con la filtración del contenido de archivos digitales incautados a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). La captura de estos dispositivos, realizados durante un retén militar en 2024, reveló conversaciones que sugerían un contacto directo entre el ex servidor público y miembros de las disidencias de las Farc.

Sanción de la Procuraduría y renuncia de la DNI

La evidencia obtenida de celulares y memorias USB indicaba que Mejía mantenía reuniones con estos grupos armados y, presuntamente, les filtraba información clasificada. Como consecuencia de estos hallazgos, la Procuraduría General de la Nación le impuso una suspensión provisional de tres meses. Ante la gravedad de la situación, el exdirector de Inteligencia Estratégica de la DNI presentó su carta de renuncia el 2 de marzo de 2026, marcando el fin de su vínculo formal con la inteligencia nacional.

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Resistencia política y reclamos de la gobernación

A pesar de la suspensión y la renuncia, el gobierno del presidente Petro nombró a Wilmar Mejía en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Esta decisión generó una fuerte reacción por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En noviembre de 2025, el mandatario declaró que la participación de Mejía en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia estaba allanando el camino para estructuras armadas, subrayando su pasado como representante estudiantil en ese ente.

Perfil académico y trayectoria política previa

Wilmar Mejía es licenciado en Educación Física y su trayectoria incluye intentos previos por alcanzar cargos de representación popular. En 2018, buscó un escaño en la Cámara de Representantes, una campaña en la que sufrió quemaduras graves. Su ingreso a la Alcaldía de Medellín representa un giro sorprendente para un político paisa cuya reputación ha sido cuestionada persistentemente por su gestión en inteligencia y sus supuestos vínculos con grupos insurgentes durante la era de la DNI en el gobierno anterior.