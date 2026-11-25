El reconocido árbitro Wilmar Roldán asegura que el choque entre América de Cali y Deportivo Cali es el más picante del fútbol colombiano, superando a otras grandes rivalidades históricas del país.

El destacado arbitro Wilmar Roldán ha vuelto a centrar el debate en el fútbol colombiano al reafirmar su posición sobre la rivalidad más intensa del país. En declaraciones recientes, el jurista antioqueño calificó el Clásico Vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali como el encuentro más picante y desafiante que se disputa en el territorio nacional. Esta afirmación ha generado una amplia repercusión inmediata en las redes sociales y entre la comunidad deportiva, ya que contrasta con la popularidad de otras disputas tradicionales como el Clásico Paisa o el Clásico Bogotá.

La intensidad del Clásico Vallecaucano según el experto

Wilmar Roldán, quien posee una dilatada trayectoria dirigiendo partidos de Copa Libertadores, Eliminatorias Sudamericanas y Mundiales, basó su opinión en su experiencia personal dentro de los terrenos de juego. Para el experto, el duelo entre los dos equipos caleños presenta unas características particulares de presión y tensión que lo distinguen de otras rivalidades. Cada decisión arbitral en este contexto puede desencadenar reclamos intensos por parte de jugadores, entrenadores y hinchas, lo que eleva la exigencia técnica y psicológica del juez.

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El árbitro reconoció que conoce de primera mano la carga que representa gestionar un compromiso de esta magnitud. Su criterio no es nuevo, ya que en una entrevista previa para RCN Radio también había destacado la dificultad de este choque regional. Roldán recordó incluso la canción tradicional que suele resonar en el estadio, la cual indica que en ese escenario "aquí no se puede empatar", reflejando la mentalidad de lucha que define a ambos clubes y sus seguidores.

Comparación con otras grandes rivalidades nacionales

Aunque el Clásico Vallecaucano ocupa el primer lugar en la preferencia de Roldán, el árbitro también analizó las particularidades de otros enfrentamientos históricos. Respecto al choque entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el Clásico Paisa, el experto señaló que es una de las competencias donde más se juega al fútbol y donde la pasión de ambas aficiones es fundamental. El ambiente vibrante de Medellín le recuerda a las grandes rivalidades que se viven en el fútbol argentino por su energía y fervor.

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En contraste, Wilmar Roldán describió el Clásico Bogotá entre Millonarios e Independiente Santa Fe como un partido con un enfoque más táctico y tranquilo. Aunque reconoció haber dirigido encuentros de alto nivel entre los equipos capitales, indicó que la dinámica es diferente a la del Clásico Vallecaucano o al del Norte del Valle. Estas comparaciones han servido para ilustrar cómo cada derbi tiene su propia identidad competitiva, aunque el criterio del arbitro se basa principalmente en su vivencia directa y no en una clasificación oficial de la Dimayor.

Nueva designación para el choque del 24 de noviembre

Las declaraciones de Wilmar Roldán adquieren una relevancia especial debido a su reciente designación para dirigir el clásico vallecaucano el martes 24 de noviembre de 2026. Este compromiso correspondió a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y se disputó en el estadio Pascual Guerrero, el escenario emblemático de esta rivalidad. La presencia del experimentado juez antioqueño generó expectativa por tratarse de un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo B.

Para este importante encuentro, Roldán contó con el apoyo de su hermano Miguel Roldán y de Jhon Reyes como asistentes en el terreno de juego. La tecnología también estuvo presente con Leonard Mosquera como encargado del VAR y Javier Villa actuando como asistente VAR (AVAR). Esta composición del cuerpo arbitral buscó garantizar la mejor gestión posible de un partido con niveles de presión extremos y una visibilidad nacional masiva.

La designación de Wilmar Roldán representa una oportunidad única para aplicar su amplia experiencia en una rivalidad que conoce profundamente. Su elección refleja la confianza de los organismos arbitrales en su capacidad para manejar situaciones de alta tensón. El árbitro ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para mantener el orden y la justicia en los escenarios más hostiles del fútbol colombiano.

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El legado de experiencia en el ámbito regional

La trayectoria de Wilmar Roldán en los clásicos regionales es extensa y cuenta con múltiples partidos dirigidos bajo condiciones adversas. Su capacidad para dirigir el Clásico Vallecaucano en etapas cruciales de la liga lo posiciona como una figura clave en la gestión de estos eventos. La expectativa alrededor de sus intervenciones sigue siendo alta, dado que su historial incluye dirigencias en competiciones internacionales de alto nivel.

El debate sobre cuál es el clásico más intenso continuará vivo entre los aficionados, pero la voz autorizada de Wilmar Roldán coloca al América de Cali y al Deportivo Cali en el epicentro de la discusión. La intensidad, la historia y la pasión que envuelven a estos equipos crean un escenario único que requiere de los mejores profesionales para ser arbitrado. La comunidad deportiva sigue analizando el impacto de estas decisiones en el desarrollo del torneo.