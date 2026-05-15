Wingo flight declares emergency, lands safely in Barranquilla

Wingo flight RPB7664 declared an emergency during its flight from Bucaramanga to Barranquilla, but landed safely at the Ernesto Cortissoz International Airport. The emergency was declared due to a preventive situation that is still pending confirmation. The flight landed without any additional incidents or injuries.

La Aeronáutica Civil informó que el vuelo RPB7664 de la aerolínea Wingo, que cubría la ruta Bucaramanga–Barranquilla, declaró una emergencia técnica durante la noche de este miércoles antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Según el reporte oficial, la aeronave logró aterrizar sin novedades, luego de que se activaran de manera preventiva los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. La Aerocivil indicó que, tras la declaración de emergencia, se desplegaron todos los servicios de asistencia necesarios en la terminal aérea, incluyendo la activación del cuerpo de bomberos aeronáuticos SEI, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Durante la emergencia no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones adicionales relacionadas con el incidente. Las autoridades aeronáuticas continúan realizando el seguimiento correspondiente para establecer las causas de la emergencia técnica reportada durante el vuelo





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