Wingo: Vuelo con falla técnica en uno de los motores

Un vuelo de la aerolínea Wingo que cubría la ruta Bucaramanga - Barranquilla tuvo que realizar un aterrizaje en Barranquilla debido a una falla técnica en uno de los motores del avión. Gracias al buen estado del otro motor, la ruta se desarrolló normalmente, pero la situación generó momentos de pánico y zozobra entre los pasajeros.

Momentos de pánico y zozobra vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea de bajo costo colombiana Wingo que cubría la ruta Bucaramanga - Barranquilla en la tarde de este jueves 14 de mayo por cuenta de una falla técnica en uno de los motores del avión.

Por fortuna, el buen estado del otro motor del avión permitió el normal desarrollo de la ruta. La aeronave aterrizó sin novedad en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sin requerir asistencia adicional por parte de los equipos de atención en tierra. Wingo reitera su compromiso con la seguridad aérea y con la protección de sus pasajeros y tripulaciones, actuando siempre bajo los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de situaciones





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