Wingo y Barranquilla Anuncian Nueva Ruta Directa a Aruba

La aerolínea Wingo y la Alcaldía de Barranquilla lanzan una nueva ruta aérea directa a Aruba, ofreciendo más de 18,000 sillas y fortaleciendo la conectividad internacional y el turismo en la región Caribe.

La aerolínea Wingo y la Alcaldía de Barranquilla han anunciado el lanzamiento de una nueva ruta aérea directa internacional que conectará la ciudad de Barranquilla con la paradisíaca isla de Aruba . Esta emocionante iniciativa, que ya está disponible para su compra a través de los canales oficiales de la aerolínea, tiene previsto iniciar sus operaciones el 9 de julio de 2026.

La ruta, diseñada para brindar mayor comodidad y accesibilidad a los viajeros, operará con dos frecuencias semanales, los días jueves y domingos, ofreciendo una amplia disponibilidad de más de 18,000 sillas durante toda la temporada. Esta nueva conexión aérea no solo facilitará el turismo entre ambas ciudades, sino que también impulsará el desarrollo económico de Barranquilla, consolidándola como un destino cada vez más atractivo y conectado con el mundo.\Esta ruta se destaca como la única conexión directa entre Barranquilla y Aruba actualmente disponible en el mercado colombiano, lo que representa una importante expansión en las opciones de conectividad internacional para los viajeros de la región Caribe. Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de Wingo, expresó su entusiasmo por esta nueva ruta, resaltando la creciente atracción de Barranquilla para los viajeros internacionales, impulsada no solo por su rica cultura, sino también por segmentos como el turismo médico y los lazos familiares y de amistad entre ambos destinos. Jiménez enfatizó la expectativa de que esta nueva conexión permita a los barranquilleros y arubianos viajar con mayor frecuencia y de manera directa, fortaleciendo así los lazos comerciales y turísticos entre ambas ciudades. Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, por su parte, manifestó que esta nueva conexión es un importante aporte al desarrollo y la proyección de la ciudad, destacando la importancia de la conectividad aérea para atraer inversión, visitantes y nuevas oportunidades. Osorio subrayó el papel crucial de Aruba en el turismo y el compromiso de Barranquilla por fortalecer su posicionamiento como un destino competitivo y atractivo en el Caribe.\El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también celebró este importante anuncio, destacando el auge del turismo como un nuevo motor de desarrollo económico local. Char resaltó la transformación de la ciudad para sus habitantes y para los visitantes, quienes encontrarán una ciudad más conectada con el mundo. Mencionó la capacidad del Malecón para recibir a millones de personas, así como la importancia de otros atractivos turísticos como el Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo, los Callejones del Prado, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho, elementos que están dotando a Barranquilla de una destacada característica turística y una industria limpia que la ciudad no imaginaba poseer. El alcalde enfatizó el impacto económico de estos visitantes, quienes utilizan el transporte público, se alojan en hoteles y consumen en restaurantes, dinamizando la economía local. El lanzamiento de esta ruta representa un paso significativo para consolidar a Barranquilla como un destino turístico clave en la región y un centro de conexiones aéreas en crecimiento





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