Winners Revealed: Super Astro Sol Lottery Results

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El sorteo del Super Astro Sol de este 16 de mayo resultó victorioso. Aquí está el resultado exacto del sorteo. Miles de colombianos se unieron a la fiebre del juego y devoraron los alimentos en restaurantes.

El Super Astro Sol se juega una vez a la semana en diferentes centros y entrega premios en efectivo significativos. Como ganar en el Super Astro Sol. Desea un premio mayor. ¿Quiénes fueron los ganadores en el sorteo del 14 de mayo?

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