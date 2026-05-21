Woman Attacked with a Knife in a Restaurant, Brutal Femicide in Simiti, Bolívar

A 22-year-old woman, mother of two, was brutally murdered in a restaurant where she worked in Simiti, Bolívar, on May 20, 2026. The perpetrator, her partner, was identified and surrendered to the police.

El hombre atacó a cuchilladas a su compañera en el restaurante donde ella laboraba. El feminicidio fue a plena luz del día, el miércoles 20 de mayo.

Brutal feminicidio tiene de Luz Merys García Cáceres tiene en conmoción y con dolor a los habitantes del municipio de Simití, en el sur de Bolívar. Suministrada / VANGUARDIA"Rechazamos de manera categórica el vil homicidio de la joven mujer identificada como Luz Merys García Cáceres, ocurrido en la tarde de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, en Simití.

Hoy no solo pierde la vida una mujer; hoy parte una hija, una madre y un ser humano con sueños, historia y una familia que hoy queda sumida en el dolor. A sus seres queridos les enviamos toda nuestra solidaridad, fortaleza y acompañamiento en este difícil momento". Son múltiples reacciones en redes sociales, en especial en Facebook, ante el atroz feminicidio de una joven, de 22 años y madre de dos pequeños hijos, a manos presuntamente de su compañero sentimental.

El brutal crimen ocurrió a plena luz del día, a las 4:10 de la tarde en el casco urbano del municipio de Simití, en el restaurante donde la víctima laboraba desde hace algún tiempo. Las versiones que han entregado portales digitales de la región indican que a Luz Merys García la sorprendió cuando realizaba el aseo en un negocio de comidas y justo allí la acuchilló varias hasta provocarle la muerte.

Dicen las informaciones que el presunto agresor se entregó poco después en la Estación de Policía, que está a menos de una cuadra de donde ocurrieron los hechos.

"Según las primeras versiones de testigos y las investigaciones en curso, la tragedia se desencadenó cuando la mujer decidió poner fin a su relación sentimental con su pareja, Ramiro Navarro, quien fue identificado como el presunto autor del crimen. La ruptura de la relación, un paso que debería ser respetado y no generar violencia, derivó en un acto fatal que ha cobrado la vida de una mujer más, dejando un vacío inmenso en su familia y en quienes la conocían", señala una de las publicaciones del portal Musidramas en torno a este caso.

"Como sociedad no podemos normalizar la violencia. La vida es sagrada y debe ser protegida siempre. Es urgente seguir levantando la voz contra cualquier forma de violencia basada en género y trabajar unidos para construir un territorio más humano, seguro y respetuoso con la vida de las mujeres. Exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho y que el responsable responda ante la justicia.

Y no quede en libertad...

", dice el mensaje que han publicado en Facebook como respuesta a la trágica muerte de Luz Merys García Cáceres





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