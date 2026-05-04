Wouriyú Defiende la Asamblea Constituyente: No Busca Reemplazar la Constitución de 1991

Armando Wouriyú, vocero del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que la iniciativa busca adecuar la Constitución de 1991 a las nuevas realidades del país, no sustituirla. Se inicia la recolección de firmas y se debate sobre el alcance real de la propuesta.

El debate político en Colombia se intensifica en torno a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente , impulsada por sectores cercanos al presidente Gustavo Petro .

Armando Wouriyú, vocero del comité promotor, ha defendido enérgicamente la iniciativa, enfatizando que su objetivo no es reemplazar la Constitución de 1991, sino adaptarla a las realidades cambiantes del país. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Wouriyú, líder indígena Wayúu, subrayó que el propósito fundamental es actualizar el marco constitucional para abordar desafíos contemporáneos cruciales como el cambio climático, la transformación digital y las persistentes desigualdades estructurales que afectan al territorio nacional.

Wouriyú se distanció de las críticas que sugieren que una constituyente podría implicar la sustitución completa de la Carta Magna, afirmando que no se busca una recolección de firmas para derrocar la constitución actual, sino para realizar las adecuaciones necesarias. Esta postura busca calmar las preocupaciones de quienes temen una revisión radical del ordenamiento jurídico colombiano.

La iniciativa ha generado un amplio espectro de opiniones, desde el apoyo entusiasta de quienes ven en ella una oportunidad para modernizar el país, hasta la fuerte oposición de aquellos que la consideran un riesgo para la estabilidad institucional. La discusión se centra en la interpretación del alcance de la constituyente y en las posibles consecuencias de su implementación. El comité promotor ya ha iniciado el proceso de recolección de firmas, un paso fundamental para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

El umbral legal exige la obtención de 2,3 millones de firmas, pero el comité se ha fijado una meta ambiciosa de alcanzar al menos 5 millones, con el objetivo de asegurar la viabilidad del proceso ante la Registraduría Nacional. Esta estrategia busca demostrar un amplio respaldo popular a la iniciativa y fortalecer su legitimidad ante las autoridades electorales. La campaña de recolección de firmas se está llevando a cabo a nivel nacional, con el apoyo de voluntarios y organizaciones sociales.

Para financiar esta campaña, el presidente Petro divulgó públicamente una cuenta bancaria destinada a recibir aportes ciudadanos. Wouriyú explicó que estos recursos se utilizarán para cubrir gastos operativos esenciales, como la impresión de formatos, la compra de bolígrafos y la logística necesaria para alcanzar el número de firmas requerido.

Sin embargo, esta medida ha generado controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y el control de los fondos, especialmente debido a la participación indirecta del presidente en la promoción de la cuenta. La oposición ha criticado la iniciativa, argumentando que podría ser utilizada para fines políticos y que no se garantiza la rendición de cuentas de los recursos. La discusión sobre si la constituyente implica una reforma o un reemplazo constitucional ha sido uno de los puntos centrales del debate.

Wouriyú ha insistido en que la intención no es partir de cero, sino complementar y actualizar la Constitución de 1991. Según sus explicaciones, los nuevos apartados que se buscarían incluir en la Carta Magna tendrían como objetivo garantizar derechos que, a su juicio, no han sido plenamente materializados en las últimas décadas, como el acceso efectivo a la salud, la educación, el agua potable y una reforma agraria integral.

Además, la propuesta contempla la descentralización del poder y el fortalecimiento de las regiones históricamente marginadas. Wouriyú ha criticado el centralismo del Estado colombiano, señalando que las políticas públicas han estado enfocadas en las grandes ciudades, descuidando las zonas rurales y fronterizas. En este sentido, la constituyente buscaría impulsar un nuevo ordenamiento territorial que permita una mayor autonomía regional y una distribución más equitativa de los recursos.

La agenda de la constituyente también incluiría temas ambientales y económicos, como la adaptación a los efectos del cambio climático y la regulación de actividades como la minería. Asimismo, se plantea la posibilidad de revisar el rol del Banco de la República, aunque no se han detallado propuestas concretas al respecto. La complejidad de la propuesta y la diversidad de intereses involucrados auguran un debate prolongado y desafiante en los próximos meses





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