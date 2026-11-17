La gala del Salón de la Fama del Rock & Roll en Los Ángeles incorporó a Wu-Tang Clan, Billy Idol y Phil Collins, mientras Oasis e Iron Maiden no asistieron.

Wu-Tang Clan, Billy Idol y Phil Collins ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll durante una gala realizada en Los Ángeles el pasado sábado. La ceremonia, llena de figuras de la música, reconoció la trayectoria de artistas de distintos géneros, desde el hip hop hasta el punk y el rock clásico.

La velada tuvo también un componente de ausencias. Varios artistas distinguidos este año, entre ellos Iron Maiden y Oasis, no asistieron al evento, en el que se honra una de las distinciones más importantes de la industria musical.

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Wu-Tang Clan y Billy Idol protagonizan la gala del Salón de la Fama

El grupo neoyorquino Wu-Tang Clan hizo vibrar el Peacock Theater al interpretar sus propios éxitos, entre ellos C.R.E.A.M y Wu-Tang Clan Ain't Nuthing ta F' Wit. La agrupación fusiona el rap más crudo y las rimas callejeras con influencias de las artes marciales.

Billy Idol ofreció una versión electrizante de su hit Rebel Yell durante la ceremonia. El ícono punk fue uno de los nombres que subió al escenario en una noche marcada por actuaciones de homenajeados y músicos invitados.

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El hip hop femenino también tuvo su espacio con las homenajeadas Queen Latifah y MC Lyte, quienes electrizaron al público con un popurrí de sus mayores éxitos.

Phil Collins y los homenajeados explican su emoción

Phil Collins ingresó al Salón de la Fama con emoción visible, apoyado en bastones por sus problemas de salud, y no pudo contener las lágrimas. El músico asistió a la ceremonia acompañado de sus hijos, entre ellos Lily Collins, conocida por la serie Emily in Paris.

Esta es la segunda incorporación de Phil Collins al templo del rock. La primera llegó en 2010, cuando fue reconocido como baterista y cantante de Genesis. Durante su discurso, Collins bromeó con que no estaba tan mal como parecía y que todavía se seguiría hablando de él.

La actriz y cantante Cynthia Erivo interpretó el clásico de Collins In the Air Tonight, mientras Travis Barker ejecutó el inconfundible redoble de batería de la canción.

Method Man, integrante de Wu-Tang Clan, celebró el reconocimiento entre ovaciones. Según sus palabras, el grupo pasó de estar vetado en las radios a formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

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Billy Idol defendió el legado del punk como una fuerza positiva. Según afirmó, el movimiento ofrece libertad para ser uno mismo y para sentirse orgulloso de las diferencias. Después, cerró su intervención con una frase dirigida al público: somos hermosos porque somos fieles a nosotros mismos, y anunció que se iba de fiesta con Wu-Tang Clan.

Ausencias de Oasis e Iron Maiden en la ceremonia

Iron Maiden no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra de gira. Las ausencias más comentadas, sin embargo, fueron las de los hermanos Liam y Noel Gallagher, integrantes de Oasis.

Al incorporar a los integrantes de Oasis al Salón, el actor Bob Odenkirk calificó su música como una dosis de Viagra para el ego. Odenkirk añadió, entre las risas del público, que no sorprendía que no hubieran asistido, porque no habría sido propio de ellos.

El bajista británico Peter Hook acudió a recibir el doble reconocimiento otorgado a Joy Division y New Order, dos referentes del postpunk y la new wave. New Order nació de las cenizas de Joy Division tras la muerte de su cantante, Ian Curtis, en 1980.