XI Festival de Tambores en Carreto honra saberes ancestrales

El corregimiento de Carreto en Candelaria alberga el 6 y 7 de noviembre la undécima edición de este evento cultural que protege danzas, música oralidades y tradiciones comunitarias.

El corregimiento de Carreto, ubicado en el municipio de Candelaria, celebra los días 6 y 7 de noviembre la XI Edición del Festival de Tambores y Cantos del Sur. Este encuentro cultural busca activamente la salvaguarda de danzas tradicionales, la música, la oralidad y los saberes ancestrales que caracterizan a las comunidades locales.

La gestión organizativa recae en la gestora cultural Clorys María Machacón Cantillo, quien dirige el evento a través de la Corporación Artística y Social Carreto Cultural. Esta iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la Gobernación del Atlántico, representada por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, así como con el apoyo logístico de la Alcaldía de Candelaria y la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique.

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Mecanismo de Salvaguarda Cultural

La XI Edición del Festival de Tambores y Cantos del Sur se desarrolla en el marco de la iniciativa de turismo comunitario Ruta de los Negros Azules. La organizadora Clorys María Machacón Cantillo explicó que el proyecto nació en 2016 con el objetivo de fomentar el resurgimiento del corregimiento de Carreto. La meta es fortalecer el tejido social y recuperar las tradiciones culturales que definen la identidad histórica de la zona.

Desde su creación, el evento se ha consolidado como una plataforma esencial para visibilizar las expresiones culturales del corregimiento. El festival reconoce públicamente a las personas que han mantenido vivas sus costumbres. La identidad de Carreto está profundamente ligada a la ciénaga de Sábalo, un escenario donde se practican actividades ancestrales como la pesca y la lavandería. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación.

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Perspectivas de las Partes Involucradas

La maestra Manuel Esteban Medina García, pescador, constructor de canoas, ebanista y narrador, es el homenajeado de esta edición. Medina García ha dedicado su vida a transformar la madera en embarcaciones con herramientas tradicionales. Sus conocimientos, transmitidos durante generaciones, han permitido que canoas naveguen por la ciénaga de Sábalo y el embalse del Guájaro, transportando a pescadores, familias y sus historias.

Como pescador, Manuel Esteban Medina García ha defendido la pesca artesanal y los procesos agrícolas de la ciénaga. Reconoce los ciclos del agua, la luna y las especies que sustentan la vida de la comunidad. Clorys María Machacón Cantillo afirmó que rendirle homenaje en vida es vital. Representa saberes que viven en las manos, oficios y la palabra de los mayores.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, destacó el compromiso del gobernador Eduardo Verano con la preservación cultural. La Gobernación del Atlántico respalda estas iniciativas mediante estímulos económicos. El objetivo es generar oportunidades para que gestores y organizadores desarrollen sus proyectos. Esta colaboración institucional asegura el mantenimiento vivo de las tradiciones.

Impacto Comunitario y Programación

Los espacios centrales incluyen el conversatorio La danza de los Negros Azules de Carreto. Este debate tratará sobre guardianes de las voces migratorias, arte, aves, danza, música y territorio. La protección de estas manifestaciones está vinculada al cuidado de los ecosistemas y la memoria ambiental. También se aborda la gobernanza del agua y los ciclos de las aves migratorias.

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La programación incluye la exposición fotográfica del proyecto Alas del Agua. Los asistentes podrán disfrutar de muestras folclóricas y un espacio dedicado a la artesanía local. Se realizará el taller de salud mental Sanando la memoria colectiva de los herederos de la ciénaga de Sábalo.

Los pescadores han sido protagonistas y guardianes de este patrimonio. Transmiten técnicas de trabajo, cantos, música, bailes, narraciones y la danza de los Negros Azules. El festival representa la memoria e identidad de la región. El objetivo es que las nuevas generaciones conozcan y valoren estos saberes. Este ejercicio fomenta la resiliencia cultural frente a los cambios sociales y ambientales.