El líder chino Xi Jinping enfatiza la importancia de una gobernanza efectiva, centrada en el bienestar de la población y resultados a largo plazo. Una nueva campaña del Partido Comunista de China busca erradicar la ineficiencia y la priorización de la apariencia sobre el bienestar público.

BEIJING, 25 mar (Xinhua) - Una bombilla, un objeto aparentemente simple, se ha convertido en un símbolo de la buena gobernanza en China. Hace casi cuatro décadas, mientras Xi Jinping , entonces jefe del Partido en la prefectura de Ningde, una de las zonas más empobrecidas de la provincia de Fujian, enfatizaba la importancia de asegurar el acceso a las necesidades básicas para los residentes de áreas remotas.

Este enfoque, que incluía artículos tan esenciales como bombillas y jabón, destacaba una cuestión fundamental: ¿cómo evaluar el desempeño de un funcionario? ¿Debería medirse en función de los logros económicos a corto plazo, la visibilidad de los proyectos o, por el contrario, en función de las mejoras tangibles en el bienestar de la población? Xi Jinping respondió con lo que denominó una 'correcta comprensión del significado de desempeñar bien las funciones', un principio que prioriza el bienestar de la gente y los resultados a largo plazo, aquellos que, aunque no siempre sean visibles de inmediato, surgen de decisiones y acciones sensatas. Esta filosofía, centrada en las necesidades de la población, ha guiado la visión de Xi Jinping sobre la gobernanza y sigue siendo un tema central en el desarrollo del país.\En un esfuerzo por reforzar esta visión, el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), con Xi Jinping a la cabeza, lanzó a finales de febrero una campaña de estudio a nivel nacional. Esta campaña, que se extenderá hasta julio, insta a los miembros del Partido, especialmente a los funcionarios de alto rango, a reconsiderar su enfoque sobre los méritos administrativos. El objetivo es claro: promover una gobernanza que ofrezca resultados 'que se sostengan en la práctica, ante los ojos del pueblo y a través del tiempo'. Esta iniciativa busca corregir las desviaciones que han llevado a proyectos innecesarios, riesgos ocultos, cargas financieras para las comunidades locales y descontento público. La campaña se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de Xi Jinping por fortalecer la autogobernanza del Partido y asegurar la eficacia en el desarrollo económico y social del país. Durante una reciente gira de inspección en la Nueva Área de Xiong'an, una ciudad modelo en construcción, Xi Jinping enfatizó la importancia del liderazgo del Partido y la construcción de la organización para lograr el éxito. Los teóricos del Partido han señalado que esta campaña es crucial para fortalecer el desarrollo político de la nación, especialmente ahora que China inicia el XV Plan Quinquenal (2026-2030), cuyas metas dependerán en gran medida de la capacidad de los funcionarios para actuar con una visión correcta y un enfoque pragmático. Eduardo Regalado, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, resalta que este enfoque es clave para transformar el modelo de desarrollo de China hacia una mayor calidad, eficiencia y equidad.\Un aspecto crucial de la campaña es erradicar la tendencia de algunos funcionarios a priorizar la apariencia sobre el bienestar público. Xi Jinping ha condenado el despilfarro de fondos en proyectos superficiales, como la renovación de fachadas en áreas rurales que aún luchan contra la pobreza. Este tipo de gasto, que no beneficia directamente a la población, es considerado 'fútil' y un desperdicio de recursos públicos. Además de la imprudencia, también se critica la inacción. Xi Jinping ha criticado a aquellos funcionarios que evitan sus responsabilidades por miedo a cometer errores, advirtiendo que la falta de dedicación puede comprometer iniciativas cruciales. En esencia, la campaña de estudio del PCCh busca asegurar que los funcionarios actúen con responsabilidad, priorizando el bienestar del pueblo y enfocándose en resultados tangibles y duraderos. Esto representa un compromiso con la buena gobernanza, donde el éxito se mide por la mejora de la vida de las personas y no por la apariencia de los logros





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