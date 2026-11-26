El Xiaomi 18 Pro Max revoluciona la fotografía móvil con su sensor de 200 MP, lentes Leica y pantalla trasera innovadora en París.

La evolución de la fotografía móvil alcanza un punto de inflexión con el lanzamiento global de Xiaomi 18 Pro Max y Xiaomi 18 Pro, dispositivos diseñados para democratizar la calidad fotográfica profesional. La compañía tecnológica reunió a medios internacionales en París para demostrar que capturar imágenes de alto nivel no requiere conocimientos técnicos avanzados ni configuración manual compleja. Este evento marcó una oportunidad clave para evaluar las capacidades reales de esta nueva generación de smartphones.

París Acoge el Lanzamiento Global de Xiaomi

La ciudad de París fue el escenario elegido por Xiaomi para presentar sus nuevos buques insignia, consolidando su presencia en el mercado internacional. Representantes de medios, incluyendo a Publimetro Colombia, tuvieron acceso directo a los dispositivos para realizar pruebas exhaustivas. El objetivo era verificar si los promesas de innovación en hardware y software se traducían en una experiencia tangible para el usuario final.

Also read Icfes definió las fechas de las pruebas de Estado de 2027: Saber 11, Pro y TyT

Sistema Fotográfico Leica y Sensores de 200 MP

El corazón del sistema fotográfico del Xiaomi 18 Pro Max es una colaboración con Leica que integra tres lentes principales con especificaciones técnicas de alto nivel. El sensor principal utiliza la tecnología Light Fusion 960 con una resolución de 200 megapíxeles y una apertura de f/1.67, garantizando una entrada de luz óptima y estabilización óptica de imagen. Este componente actúa como la base para capturar detalles nítidos en condiciones de poca luz o alta velocidad.

Complementando al sensor principal, el dispositivo incorpora un teleobjetivo Leica también de 200 megapíxeles con una distancia focal equivalente a 75 mm. Esta configuración permite realizar zoom óptico de calidad sin pérdida de definición, ideal para retratos y detalles distantes. Además, una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles ofrece un campo de visión de 102 grados, esencial para paisajes amplios y arquitectura urbana.

Advertisement

Experiencia de Usuario y Herramientas de Enfoque

La verdadera innovación del Xiaomi 18 Pro Max reside en su capacidad para generar resultados profesionales sin intervención manual del usuario. El sistema incluye herramientas avanzadas como Xiaomi ProFocus, seguimiento de movimiento y enfoque ocular, que simplifican la captura de sujetos en acción. La fotografía macro es posible incluso utilizando el teleobjetivo, ofreciendo versatilidad en ángulos y perspectivas.

En el ámbito del video, el dispositivo soporta grabaciones en resolución 8K a 30 cuadros por segundo. También permite contenido en 4K con formato Dolby Vision a 120 cuadros por segundo, asegurando fluidez y rango dinámico superior. Estas especificaciones técnicas están integradas en una interfaz intuitiva que invita a experimentar con composiciones y ángulos durante la toma.

Estilos Fotográficos y Pantalla Trasera Innovadora

La función Momentos Esenciales ofrece estilos fotográficos inspirados en la experiencia de Leica, permitiendo a los usuarios aplicar identidades visuales únicas sin editar manualmente. Estilos como el blanco y negro resaltan luces y sombras, creando imágenes con fuerte impacto estético directo desde la cámara. Esta funcionalidad elimina la necesidad de aplicaciones de terceros para lograr un acabado artístico.

El diseño del Xiaomi 18 Pro Max incorpora una pantalla trasera que redefine la manera de realizar fotografías, especialmente para creadores de contenido y viajeros solitarios. Esta característica permite visualizar el encuadre sin necesidad de girar el dispositivo, facilitando tomas autocapturadas o composiciones creativas desde ángulos incómodos. La integración de esta pantalla no es solo estética, sino una herramienta funcional que complementa la batería de alta capacidad diseñada para soportar el consumo energético de la fotografía continua.