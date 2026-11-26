La escritora Ximena Santaolalla revela los abusos sufridos por el empresario Francisco Aguirre Gómez y la existencia de un contrato de confidencialidad que no se cumplió.

La escritora mexicana Ximena Santaolalla ha acusado públicamente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, de abusos sexuales infantiles. Según la denuncia presentada en un reportaje, las agresiones ocurrieron de forma casi diaria durante nueve años. El período de los crímenes abarcó desde 1988 hasta 1997, cuando la autora tenía entre cinco y catorce años de edad.

Detalle de los abusos y cifras exactas

Santaolalla especifica que las agresiones sumaron aproximadamente 2.500 ocasiones. Los hechos cesaron finalmente en 1997 después de un incidente específico ocurrido en Nueva York. El denunciado, Francisco Aguirre Gómez, cuenta actualmente con 85 años de edad. La escritora decidió dar a conocer la identidad del presunto agresor tras convertirse en madre y considerar que el silencio favorece la impunidad.

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Posiciones de las partes y la madre

Adriana Abdó, la madre de la escritora, confirmó que recibió avisos sobre el abuso durante la infancia de Santaolalla. Abdó sostiene que, debido al poder del empresario y al contexto de la época, no actuó con la valentía necesaria. Sin embargo, afirma que hoy reaccionaría de manera diferente ante la situación. Santaolalla ya había abordado los hechos de forma novelada en su libro Un jardín al fondo de la noche, publicado en 2025.

El contrato de confidencialidad incumplido

La denuncia señala que el 30 de mayo de este año se firmó un contrato de confidencialidad al que tuvo acceso EL PAÍS. El documento obligaba a Aguirre a hacer donaciones sustanciales a tres asociaciones infantiles y a mantener una pensión mensual a la madre de Santaolalla. A cambio, la escritora debía abstenerse de denunciarlo penalmente y revelar los abusos solo una vez en exclusiva.

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Situación laboral y reacción corporativa

Francisco Aguirre Gómez presidió Grupo Radio Centro durante 27 años. En noviembre de 2026 fue relevado en la presidencia del Consejo de Administración por su hijo. Este cambio coincidió con la publicación de la denuncia. Grupo Radio Centro difundió un comunicado indicando que Aguirre ya no ocupa cargos directivos. La empresa expresó respeto y solidaridad hacia las víctimas de violencia.

Consecuencias y próximos pasos legales

Santaolalla asegura que el empresario no cumplió con las donaciones prometidas. Afirma que el documento quedó invalidado por el incumplimiento de los términos acordados. Aguirre Gómez no respondió a las solicitudes de entrevista del medio español. La escritora mantiene su compromiso de buscar justicia penal tras la exposición pública de los hechos.