XM Advierte que Colombia podría enfrentar un apagón en los próximos años

Colombia podría enfrentar un apagón en los próximos años si no se tocan las medidas correspondientes de manera inmediata, advirtió XM, empresa del Grupo ISA. Según un análisis técnico realizado por la compañía, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tendría que operar bajo una alta exigencia para cubrir la demanda en caso de un fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027. El estudio sugiere que, en esas condiciones, los embalses podrían descender a niveles nunca antes registrados, poniendo en riesgo la capacidad del sistema para atender la demanda de forma segura y confiable. XM recomendó iniciar una estrategia coordinada entre los sectores de energía y combustibles para maximizar las reservas hídricas y acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación. También sugirió revisarse estructuralmente los estatutos de desabastecimiento y racionamiento y ajustar la regulación para facilitar la autogeneración y revisar las restricciones operativas de los embalses y plantas térmicas.

XM, empresa del Grupo ISA, especialista en la gestión del sistema eléctrico y la administración del mercado mayorista de energí a en Colombia , lanzó una advertencia sobre el futuro del abastecimiento energético del país: si no se toman las medidas correspondientes de manera inmediata, Colombia podría enfrentar un apagón en los próximos años.

Según un análisis técnico realizado por la compañía, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tendría que operar bajo una alta exigencia para cubrir la demanda eléctrica, especialmente si se presenta un fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027 con características similares a escenarios críticos simulados por la entidad. El estudio indica que, en esas condiciones, los embalses podrían descender a niveles nunca antes registrados, poniendo en riesgo la capacidad del sistema para atender la demanda de forma segura y confiable.

Ante este panorama, XM recomendó iniciar cuanto antes una estrategia coordinada entre los sectores de energía y combustibles para maximizar las reservas hídricas desde agosto de 2026, garantizar el abastecimiento de gas, carbón y combustibles líquidos, y acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación. Revisar estructuralmente los estatutos de desabastecimiento y racionamiento de manera integral para preservar la confiabilidad en el SIN", indicó XM en sus conclusiones.

Además, propuso medidas como incentivar el ahorro de energía, ajustar la regulación para facilitar la autogeneración y revisar las restricciones operativas de los embalses y plantas térmica





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