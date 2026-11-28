El operador del SIN, XM, alerta que la combinación de El Niño y baja lluvia pone en riesgo la demanda eléctrica este verano. Se exige mayor generación térmica.

El operador del Sistema Interconectado Nacional, XM, emitió una advertencia crítica sobre la capacidad del sistema eléctrico colombiano para satisfacer la demanda eléctrica de manera segura y confiable durante el verano 2026-2027. Esta preocupación surge como consecuencia de la combinación de aportes hídricos significativamente bajos, el fortalecimiento del fenómeno meteorológico El Niño y la imperiosa necesidad de mantener niveles más altos de generación térmica para equilibrar la red nacional.

Escenario crítico y límites de seguridad

El riesgo de colapso se materializaría si los aportes hídricos se mantienen por debajo de los registros observados durante el verano 2015-2016 y si la generación térmica no logra alcanzar un promedio continuo de 103 gigavatios hora al día desde el momento actual hasta abril de 2027. El análisis de la entidad operatoria considera el crecimiento de la demanda eléctrica proyectado en el escenario medio de la Unidad de Planeación Minero Energética, asegurando que el embalse parcial no descienda por debajo del 30 por ciento, límite establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

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Uno de los indicadores más alarmantes es la tendencia descendente en las reservas de agua. Al 26 de noviembre, las reservas útiles del país se ubicaban en un 75,75 por ciento, frente al 76,87 por ciento registrado una semana antes. Durante los últimos 17 días, el nivel había disminuido 3,46 puntos porcentuales, lo que sugiere que el embalse agregado podría acercarse peligrosamente al 75 por ciento al inicio de la temporada estival si no se revierte esta trayectoria negativa.

Baja en aportes hídricos y presión térmica

La situación hidrológica se agrava debido a que la reducción de los caudales disponibles incrementa la presión sobre las fuentes de generación alternas. Los aportes hídricos acumulados durante noviembre equivalían apenas al 46,08 por ciento de la media histórica, y en los últimos siete días representaron un preocupante 42,5 por ciento. Dado que el sistema eléctrico colombiano depende intensamente de la hidroelectricidad, la menor disponibilidad de agua exige un respaldo inmediato de las plantas térmicas.

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Desde el 7 de septiembre, se encuentra activo el mecanismo de sostenimiento de la confiabilidad establecido por la Creg, el cual fija metas mínimas de generación. El 22 de noviembre, la meta térmica diaria se incrementó de 95 a 100 gigavatios hora. Sin embargo, entre el 7 de septiembre y el 26 de noviembre, la generación térmica promedio alcanzó solo 88,60 gigavatios hora al día, frente a una disponibilidad promedio de 93,3 gigavatios hora. En ese periodo, se generaron 648,7 gigavatios hora menos de lo requerido, un volumen equivalente al 3,67 por ciento del embalse agregado.

Impacto geográfico y crecimiento del consumo

La región de Antioquia, que representa el 53,91 por ciento de los aportes totales históricos del SIN para noviembre, ha presentado un déficit significativo, con aportes equivalentes al 45,31 por ciento de su promedio histórico. La escasez también afecta a Oriente, con el 37,34 por ciento; Centro, con 43,34 por ciento; Caldas, con 55,51 por ciento; y Valle, con 56,22 por ciento. Únicamente la región Caribe mostró un comportamiento más favorable, registrando el 82,03 por ciento de sus aportes históricos.

La tensión en la red también se ve impulsada por el aumento del consumo. La demanda de energía en noviembre creció un 4,9 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025. Durante 2026, el sistema registró una demanda máxima diaria histórica de 266,81 gigavatios hora y una potencia máxima por periodo de 12.706 megavatios. Al 26 de noviembre, la capacidad efectiva neta de generación era de 22.418,27 megavatios, distribuidos en 59 por ciento de fuentes hidráulicas, 29 por ciento térmicas y 12 por ciento solares.

Restricciones y riesgos financieros en el mercado

La operatividad del sistema ha requerido medidas drásticas para mantener la estabilidad. XM reportó 31 restricciones en estado de emergencia y 51 en estado de alerta. Entre el 1 de enero y el 26 de noviembre, se impartieron 436 instrucciones de desconexión de carga por criterios de seguridad, de las cuales 370 se ejecutaron exclusivamente en el área Caribe. Estas acciones preventivas son necesarias para evitar el colapso total ante la brecha entre oferta y demanda.

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Paralelamente, el boletín energético destaca riesgos financieros severos en el Mercado de Energía Mayorista. Al 27 de noviembre, la deuda total ascendía a 4,43 billones de pesos, con los generadores concentrando el 59,13 por ciento y los transportadores el 26,41 por ciento. Veinticuatro agentes tenían procedimientos de limitación de suministro iniciados o suspendidos, entre ellos Afinia, a quien se le ejecutó una garantía cercana a 140.000 millones de pesos por una factura vencida el 18 de noviembre.