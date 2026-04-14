XM Alerta Sobre Riesgos de Apagón por El Niño y Plantea Acciones Urgentes

El operador del mercado eléctrico, XM, emite un informe crucial advirtiendo sobre los riesgos de apagón debido a El Niño y detalla acciones urgentes para mitigar el impacto, incluyendo la gestión de embalses, la coordinación de mantenimientos y la preparación para la participación de la demanda.

El operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), XM, ha emitido un documento crucial en su 'Boletín Energético' del 10 de abril de 2026, revelando una serie de alertas y acciones urgentes ante los riesgos de un posible apagón debido al fenómeno de El Niño . Este documento destaca la necesidad de una gestión coordinada entre diversos sectores del embalse, desde agosto de 2026 hasta el inicio del verano, con el objetivo primordial de alcanzar un 'nivel agregado del SIN superior al 80%'.

Esta estrategia integral busca mitigar los riesgos de desatención del sistema, lo cual implica la gestión proactiva de la entrada de nuevos proyectos de generación y un seguimiento constante para asegurar el suministro de energéticos primarios esenciales para la generación termoeléctrica. El contexto actual se ve agravado por los pronósticos de la NOAA (Agencia Climática de Estados Unidos), que anticipan una alta intensidad para El Niño, con probabilidades de un evento fuerte o muy fuerte que alcanzan el 50% en OND (Octubre, Noviembre, Diciembre) y el 51% en NDJ (Noviembre, Diciembre, Enero). Estas condiciones climáticas son consideradas desfavorables para la precipitación en el territorio nacional y se espera que alcancen su máxima intensidad hacia finales de abril.

La situación actual de los embalses, con un nivel del 62,81% al corte del 8 de abril de 2026, representa una disminución significativa de más de 17 puntos porcentuales en comparación con el corte de diciembre de 2025, lo cual eleva la urgencia de las medidas preventivas. La matriz energética del país, a la fecha, se compone de un 56% de generación hidráulica (13.231,87 megavatios), un 27% térmica (6.231,42 megavatios), un 15% solar (3.334,97 megavatios) y menos del 1% eólica (41 megavatios). Esta composición pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema ante la escasez hídrica que podría acarrear El Niño.

Adicionalmente, el informe destaca un desbalance estructural entre la oferta y la demanda de energía, situación agravada por la indisponibilidad de algunas unidades de generación. EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. reportó este desbalance estructural el 8 de abril, subrayando la necesidad de acciones inmediatas. XM ha elaborado una lista de recomendaciones específicas para minimizar los riesgos, que incluyen la coordinación de mantenimientos de transmisión para evitar limitaciones en la generación, así como la coordinación de mantenimientos en las plantas de generación para maximizar la disponibilidad.

Asimismo, se insta a la implementación de acciones para la participación de la demanda en la bolsa, según lo estipulado en la resolución 'XM-CNO-701-115 de 2026', y a definir una estrategia clara para los intercambios internacionales de energía ante posibles condiciones de escasez. La indisponibilidad de unidades como CHIVOR 4 (125 megavatios) hasta mayo y la planta térmica CARTAGENA 3 (66 megavatios), que estará fuera de servicio durante todo el 2026, complican aún más el panorama energético, acentuando la necesidad de una gestión eficaz y coordinada para garantizar el suministro eléctrico en el contexto desafiante de El Niño.





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Apagón XM Energía Embalses

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volcamiento en la variante Zipaquirá - Cajicá generó cierre vial y alerta por riesgos en este corredorUn siniestro vial con volcamiento se registró en la variante entre Zipaquirá y Cajicá, en sentido Zipa - Cajicá, lo que obligó al cierre de la vía mientras se adelantaban las labores de atención y remoción del vehículo involucrado.

Read more »

Alerta por Fenómeno de El Niño: CAR y expertos anticipan impactos y medidas de prevenciónLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la directora del IDEAM advierten sobre la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, previendo posibles impactos en el país y llamando a la activación de medidas preventivas. Se destacan pronósticos climáticos y la necesidad de anticipar escenarios.

Read more »

Volcamiento en la variante Zipaquirá - Cajicá generó cierre vial y alerta por riesgos en este corredorUn siniestro vial con volcamiento se registró en la variante entre Zipaquirá y Cajicá, en sentido Zipa - Cajicá, lo que obligó al cierre de la vía mientras se adelantaban las labores de atención y remoción del vehículo involucrado.

Read more »

Alerta por el calentamiento de los océanos: El Niño podría regresar este añoUn informe de Copernicus advierte sobre el aumento de la temperatura de los océanos y la posible vuelta del fenómeno de El Niño en la segunda mitad del año. Esto, sumado al cambio climático, eleva la preocupación por sus efectos en el clima global.

Read more »

Hércules accidentado sin seguro destapa fallas estructurales: Contraloría alerta riesgos fiscalesEditor de Orden Público y Fuerzas Militares con más de 8 años de experiencia en medios de comunicación. Periodista y reportero con conocimiento en las fuentes de economía, nación, Bogotá y política, entre otros.

Read more »

Experto alerta sobre riesgos de datos personales en el sistema de pasaportes colombianoUn ingeniero con amplia experiencia en sistemas de pasaportes a nivel mundial advierte sobre la falta de transparencia en el manejo de datos personales del SITAC, señalando el peligro de filtración de información sensible como direcciones, teléfonos y huellas digitales, lo que podría facilitar fraudes y ataques de ingeniería social.

Read more »