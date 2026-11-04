XM vs. Térmicas: El análisis de Alejandro Aroca desmiente el racionamiento eléctrico

Ingeniero Alejandro Aroca revela que el riesgo real no son los embalses, sino el incumplimiento de plantas térmicas y tarifas altas impulsadas por XM.

Alejandro Aroca, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, ha desafiado la narrativa oficial sobre la crisis energética en Colombia mediante un análisis basado en datos proporcionados por XM, el operador del sistema eléctrico. Su investigación, desarrollada con inteligencia artificial, concluye que el verdadero factor de riesgo para el racionamiento no reside en el nivel de los embalses hidroeléctricos, como se ha insinuado frecuentemente, sino en el grave incumplimiento de las centrales térmicas encargadas de garantizar la energía firme.

Alertas recurrentes de racionamiento

El operador del sistema eléctrico emitió ocho declaraciones entre enero de 2024 y octubre de 2026 advirtiendo sobre la posibilidad de cortes de suministro. Estas advertencias se mantuvieron constantes independientemente del inquilino en la Casa de Nariño, abarcando los gobiernos del presidente Gustavo Petro y del actual presidente Jorge Enrique García Beltrán. Esta persistencia en la alarma ha generado un debate entre la prevención técnica y la presión política sobre los consumidores y las industrias.

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Incumplimiento de obligaciones energéticas

Los datos presentados por Aroca indican que las obligaciones de energía en firme suman 118 GWh diarios, sin embargo, la generación reportada apenas alcanzó los 83,4 GWh. De las 35 plantas térmicas evaluadas, 25 no han cumplido el 100 % de su compromiso de producción. Desde el 7 de septiembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ordenó aumentar la producción, pero de los 46 días posteriores, solo en uno se cumplió la meta establecida por el regulador.

Pagos por confiabilidad sin servicio

Las empresas generadoras reciben el cargo por confiabilidad, un pago que los usuarios cotizan en su factura eléctrica desde 2006 y que según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) suma 97,1 billones de pesos. La hipótesis incómoda planteada es que algunas térmicas no generan porque el precio actual del mercado no les resulta conveniente, esperando activamente el precio de escasez para cobrar tarifas más elevadas cuando la urgencia es máxima.

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Impacto regulatorio y tarifas futuras

La resolución regulatoria actual castiga a los usuarios por consumir más energía de lo históricamente registrado, sin diferenciar por regiones ni por incrementos de productividad industrial. Esta estructura injusta podría elevar el costo del kilovatio-hora a más de COP 1.500 en el interior del país y superar los COP 2.000 en la Costa Caribe. Se requiere que Superservicios verifique las causas del incumplimiento, descartando que sean meros mantenimientos o fuerza mayor como sostiene el exministro Amylkar Acosta.

Silencio institucional y demanda de transparencia

El análisis también cuestiona el silencio de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien dirigió XM entre marzo de 2016 y julio de 2026. Se demanda que XM refute con evidencia técnica la hipótesis del mercado, en lugar de utilizar titulares alarmistas. La conclusión técnica sugiere que la verdadera vulnerabilidad del sistema es estructural y financiera, no hidráulica, requeriendo una intervención inmediata del gobierno para regular las tarifas y el cumplimiento operativo.