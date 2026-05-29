Xvantage de Ingram Micro impulsa la digitalización del canal tecnológico en Colombia

La plataforma digital Xvantage de Ingram Micro ya gestiona el 40% de los ingresos del mayorista en Colombia y más del 50% de las órdenes. Con más de 2,000 clientes activos y 80,000 transacciones, la herramienta se consolida como el eje central del negocio, integrando inteligencia artificial y pagos digitales.

En los últimos años, la digitalización de los procesos comerciales se ha convertido en una prioridad para las empresas tecnológicas en América Latina. En Colombia , este fenómeno ha tomado una relevancia particular, y un claro ejemplo de ello es el crecimiento exponencial de Xvantage , la plataforma digital de Ingram Micro .

Según datos proporcionados por la compañía, esta herramienta ya gestiona el 40% de los ingresos totales del mayorista en el país y concentra más de la mitad de las órdenes procesadas. Con motivo del tercer aniversario de su operación en Colombia, Ingram Micro destacó que Xvantage ha pasado de ser una herramienta digital complementaria a convertirse en el eje principal de su operación comercial, transformando la manera en que los canales tecnológicos y las empresas del sector interactúan con el mayorista.

Xvantage fue desarrollada sobre una arquitectura en tiempo real que permite analizar millones de datos relacionados con códigos de productos, demanda del mercado y comportamiento comercial. Esta capacidad analítica facilita la identificación de oportunidades de negocio con mayores probabilidades de éxito, lo que se traduce en una optimización significativa de los procesos de venta. La plataforma ofrece una experiencia similar a la del comercio electrónico de consumo masivo, integrando en un solo lugar operaciones, pagos, logística y seguimiento de pedidos.

Entre las funcionalidades más utilizadas se encuentran la autogestión de órdenes, el rastreo de envíos en tiempo real, la consulta de estados de crédito y la comparación inteligente de productos. Gracias a estas herramientas, los usuarios pueden acelerar el ciclo de ventas, ya que la generación de oportunidades, la cotización y la ejecución comercial se realizan dentro de un mismo entorno digital.

Actualmente, más del 70% de los clientes de Ingram Micro Colombia operan dentro de la plataforma, y se han superado las 80.000 transacciones en el país, con un crecimiento sostenido de doble dígito año tras año. La empresa aseguró que Colombia se ha consolidado como uno de los mercados latinoamericanos más dinámicos en la adopción de esta plataforma. A la fecha, más de 2.000 clientes activos utilizan el sistema para gestionar sus operaciones, cotizaciones y procesos comerciales.

Además, la compañía anunció el lanzamiento de una pasarela de pagos integrada y proyecta incorporar capacidades de inteligencia artificial autónoma, orientadas a anticiparse a las necesidades de los clientes y entregar propuestas comerciales más rápidas y precisas. Con esta apuesta tecnológica, Ingram Micro busca fortalecer su posición como articulador del ecosistema digital en Colombia, impulsando la transformación digital del país y ofreciendo soluciones innovadoras para el canal tecnológico





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