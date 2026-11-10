Yango amplía su oferta de patinetas eléctricas compartidas en Medellín

Yango tiene autorización para 549 patinetas eléctricas compartidas en Medellín, con cerca de 300 en circulación y 78 puntos de estacionamiento.

Yango amplía su negocio de movilidad en Colombia hacia la micromovilidad con patinetas eléctricas compartidas en Medellín. Según una entrevista con EL COLOMBIANO, Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia, la compañía tiene autorización para operar 549 patinetas eléctricas en la capital antioqueña. Del total, cerca de 300 ya están en circulación, principalmente en los sectores de El Poblado, Laureles y Belén.

El directivo afirmó que la ciudad tiene potencial para albergar entre 2.000 y 3.000 unidades. La iniciativa hace parte de la estrategia de Yango para integrar distintas alternativas de transporte y facilitar los trayectos cortos dentro de Medellín.

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Cómo funciona el servicio de patinetas eléctricas en Medellín

El servicio opera con 78 puntos de estacionamiento autorizados en ocho comunas de la ciudad. Según Bitton, el modelo funciona bajo una Alianza Público-Privada con la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas de Medellín.

Este esquema establece zonas fijas de parqueo para proteger el espacio público y facilitar los desplazamientos de primera y última milla. Según la entrevista, esas zonas se ubican especialmente en áreas cercanas al Metro y a las universidades.

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Distribución de puntos de estacionamiento por comunas

El Poblado concentra la mayor cantidad de puntos de estacionamiento, con 28, seguido de Laureles con 24 y Belén con 12. Esa distribución muestra que la operación se apoya en zonas de alta demanda de desplazamientos urbanos.

También hay ubicaciones en La América (6), Robledo (3), La Candelaria (3), Castilla (1) y Guayabal (1). Entre los puntos mencionados figuran entornos universitarios, comerciales, recreativos y de transporte, como las estaciones Floresta y Suramericana del Metro de Medellín, los parques de Laureles, el Parque Biblioteca de Belén y los alrededores de la Universidad de Medellín y la Universidad Nacional.

Uso de la aplicación Yango y recomendaciones de seguridad

Los usuarios de Yango pueden encontrar las patinetas en un nuevo botón llamado Scooters o Patinetas dentro de la aplicación. Al ingresar, pueden consultar el mapa de operación, donde aparecen los puntos correspondientes a las estaciones.

Al ampliar el mapa, los usuarios pueden ver cuántas patinetas hay disponibles en cada estación y el estado de la batería de cada vehículo. Bitton explicó que esta información es útil, ya que para un trayecto largo no conviene usar una patineta con apenas 20 % de batería. El servicio tiene un costo de $350 por minuto y no tiene tarifa de desbloqueo.

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El servicio está disponible para mayores de 18 años. La aplicación ofrece instrucciones de seguridad e identifica las zonas donde las patinetas reducen automáticamente la velocidad o se detienen. Los usuarios deben usar casco, prendas reflectantes cuando hay poca visibilidad y respetar los límites de velocidad.

Regulación municipal y planes de expansión de Yango

Bitton destacó que la Alcaldía de Medellín decidió avanzar sin esperar la regulación del transporte de micromovilidad eléctrica por parte del Ministerio de Transporte. Según el directivo, varias administraciones municipales con las que conversa estaban a la espera de esa norma.

La Alcaldía estableció los mecanismos a través de la Secretaría de Movilidad y de las dependencias encargadas del espacio público. Para Yango, encontrar una administración que no espera a que se resuelvan todos los asuntos regulatorios fue muy positivo para empezar a operar.

Bitton recordó que en octubre la compañía cumplió su tercer año de operación en Colombia. Además de taxis, vehículos particulares y motos, Yango busca extender su presencia con micromovilidad y, después, avanzar hacia el transporte multimodal, mediante alianzas con sistemas de transporte masivo de distintas ciudades.