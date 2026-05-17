Yara amplia planta en Cartagena, traerá 80.000 toneladas de fertilizantes

La empresa de fertilizantes Yeo Han Yeo Bi tendrá una producción más grande de fertilizantes gracias a la expansión de la planta en Mamonal.

La ampliación de la planta de Yara en Mamonal aportará 80.000 toneladas adicionales de fertilizantes y fortalecerá la producción agrícola nacional. El sector industrial de Cartagena continúa fortaleciéndose con inversiones que impactan directamente la economía y el agro colombiano .

En esta oportunidad, la compañía Yara Colombia avanza en la expansión de su planta ubicada en Mamonal, un proyecto que permitirá sumar cerca de 80.000 toneladas a sus producciones. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de insumos agrícolas en Colombia y reforzar la estabilidad del abastecimiento para el sector agropecuario, considerado estratégico para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país. La ampliación de la planta no solo representa un incremento en volumen industrial.

También podría traducirse en un impulso directo a la productividad del campo colombiano. Actualmente, el sector agropecuario representa cerca del 14 % según cifras recientes del DANE, y buena parte de su crecimiento ha estado ligado a mejoras en eficiencia y rendimiento por hectárea. Durante el primer semestre de 2025 los rendimientos agrícolas crecieron cerca de un 2,2 %, impulsados por prácticas técnicas más eficientes y una mejor planificación en cultivos estratégicos.

La expansión de la planta de fertilizantes en Cartagena fortalecerá adicionalmente el abastecimiento nacional de fertilizantes NPK granulados y nitrato de calcio - la única en América Latina - Con la expansión en marcha, la compañía proyecta aumentar cerca de un 25 % su capacidad instalada. Desde Cartagena, la operación abastece principalmente el mercado colombiano.

Este crecimiento toma relevancia en un escenario global donde las cadenas de suministro y el acceso a materias primas agrícolas siguen enfrentando retos logísticos y comerciales. Además del impacto económico y agrícola, la expansión también tiene incidencia en la generación de empleo en Cartagena. Actualmente, la operación de la compañía genera más de 1.000 empleos directos e indirectos, beneficiando cerca de 900 familias y a una amplia red de proveedores pertenecientes con la actividad industrial de Mamonal.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es el componente ambiental. La planta de Cartagena, una de las 26 que opera la empresa a nivel global, cuenta con tecnología de mitigación que permite fabricar fertilizantes con hasta un 60 % menos emisiones de carbono frente al promedio de la industri





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