La influencer Yaya Muñoz mostró la caja fuerte violentada y la foto del presunto ladrón en el programa Tamo en Vivo, confirmando el hurto ocurrido el 22 de noviembre en Medellín.

La comunicadora y creadora de contenido colombiana Dahian Lorena Muñoz, conocida públicamente como Yaya Muñoz, presentó evidencias contundentes del robo cometido en su residencia ubicada en Medellín. Durante su participación nocturna en el programa Tamo en Vivo, la exparticipante de La Casa de los Famosos detalló los hechos y mostró al público la imagen del presunto responsable registrada por las cámaras de seguridad del edificio. La revelación se produjo para desmentir especulaciones y confirmar la gravedad del incidente que afectó su patrimonio.

Identificación del sospechoso y pruebas digitales

Yaya Muñoz sostuvo en sus manos su dispositivo móvil para exhibir una fotografía del individuo capturado por los sistemas de vigilancia. La influencer cubrió parcialmente el rostro del presunto autor con sus dedos, una medida tomada para evitar interferencias en la investigación policial, pero permitió observar su apariencia general. Declaró que tanto las fotografías como los videos de seguridad ya se encuentran entregados a las autoridades competentes. Explicó su decisión de mostrar la prueba en vivo argumentando que no tenía necesidad de inventar un hecho tan grave y que la situación representa un riesgo real para la seguridad de cualquier persona.

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Debates sobre la ubicación y la caja fuerte

La transmisión del programa generó una controversia inmediata cuando sus compañeros de panel, Dímelo King y Dedimar Gámez, advirtieron sobre la exposición de la ubicación de su vivienda. Gáñez señaló que el fondo de la imagen mostraba un edificio con paredes de color amarillo, lo que podría delatar la dirección exacta. Ante estas preocupaciones, Muñoz aclaró que la imagen mostrada era solo un pantallazo parcial y que la Fiscalía cuenta con el registro completo y detallado de todos los videos. La comunicadora también demostró el estado de la caja fuerte, explicando que el mecanismo operativo requiere que las piezas metálicas se desplacen en línea recta al ingresar el código, pero en las fotos lucían dobladas y dañadas, lo que confirma que fue violentada.

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Contexto temporal y posible vínculo interno

El robo se produjo el domingo 22 de noviembre de 2026, cuando la influencer regresó a su apartamento tras ganar su pelea en el evento Stream Fighters 5. Al llegar, descubrió que el mueble de seguridad estaba forzado, encontrando vacío el interior sin sus joyas ni el dinero en efectivo que conservaba. Durante el debate, surgió la hipótesis de que el hurto podría estar vinculado a las empresas que cotizaron o instalaron la caja fuerte, debido al conocimiento específico del sitio exacto del mueble. Muñoz precisó que contactó a dos compañías, pero solo una presentó una cotización formal vinculada al mismo edificio, admitiendo que fue ella quien indicó la ubicación deseada para la instalación.

Procedimiento legal y llamado a la prudencia

Ante las posibles implicaciones sobre el personal o contratistas involucrados, la comunicadora pidió prudencia para no realizar juicios de valor sin pruebas claras. Manifestó que su intención no es señalar a nadie sin una base factual sólida, remitiendo la responsabilidad de la investigación a la Fiscalía. Aseguró que existe evidencia contundente en forma de videos y fotos que deben ser analizados por las instancias correspondientes. El caso continúa en proceso de indagación mientras la autoridad competente revisa los registros de seguridad y las declaraciones relacionadas con la instalación del sistema de protección.