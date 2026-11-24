Influenciador Yeferson Cossio y Carolina Gómez anuncian su separación oficial tras cuatro años de relación y un intento fallido de salvación en septiembre de 2026.

El influencer Yeferson Cossio, originario del departamento de Antioquia, y la creadora de contenido Carolina Gómez han formalizado públicamente el fin de su relación de pareja. Esta decisión llega después de cuatro años de convivencia y múltiples intentos por mantener unida la unión, culminando en una ruptura definitiva que afecta a una de las parejas más mediáticas del entorno digital colombiano.

Comunicado conjunto sobre la separación

El mensaje fue hecho oficial este martes 24 de noviembre mediante una publicación compartida en las redes sociales de ambos protagonistas. En el texto, firmado conjuntamente, Yeferson Cossio y Carolina Gómez informaron a sus seguidores que habían decidido tomar caminos diferentes. Esta declaración pública cierra el periodo de incertidumbre que rodeó a la pareja durante los últimos meses.

Also read Yeferson Cossio y Carolina Gómez confirmaron su ruptura tras cuatro años juntos: llevaban meses separados

En el anuncio, ambos revelaron que la decisión crítica se tomó hace casi dos meses, especificando el mes de septiembre de 2026 como la fecha en que se consolidó la ruptura. A pesar del término de su historia como pareja, enfatizaron que mantienen el cariño y el respeto mutuo por lo vivido. La pareja reconoció que los últimos cuatro años estuvieron llenos de amor, aprendizajes y momentos inolvidables que siempre llevarán en sus corazones.

Contexto de los compromisos matrimoniales

Esta separación pone fin a los planes de matrimonio que la pareja había anunciado anteriormente con gran expectación. El día de San Valentín en febrero de 2025, Yeferson Cossio sorprendió a Carolina Gómez con una propuesta de boda en una sala de cine privada en Medellín. El influencer preparó un video con recuerdos de su relación y le entregó un anillo de diamantes, marcando el inicio de una nueva etapa.

Advertisement

La fecha que originalmente contemplaban para la celebración nupcial era el 6 de enero de 2026. Sin embargo, dicha ceremonia nunca se realizó. El compromiso tuvo su primer quiebre apenas dos meses después de anunciarse, en abril de 2025, cuando ambos confirmaron que habían terminado su relación y cancelado los planes de boda en ese momento.

Negación de infidelidades y reencuentro

Durante la primera ruptura en abril de 2025, Yeferson Cossio negó públicamente la existencia de una infidelidad. El influencer explicó que la decisión había sido mutua, argumentando que ya no coincidían en algunos acuerdos importantes de la pareja. Aunque rompieron, tiempo después ambos se reconciliaron y retomaron su relación, volviendo a compartir fotografías y videos juntos.

No obstante, no anunciaron una nueva fecha para casarse en esta segunda oportunidad. Así, aunque estuvieron comprometidos durante aproximadamente un año y siete meses, el proyecto de matrimonio no logró concretarse. La falta de una fecha específica en este segundo intento dejaba abierta la posibilidad de que las cosas terminaran como finalmente ocurrieron.

Especulaciones recientes y declaraciones finales

Las especulaciones sobre el final definitivo de la relación comenzaron a circular en octubre de 2026. Esto ocurrió debido a la ausencia de Carolina Gómez en el cumpleaños de Cintia Cossio, hermana del influencer. A esta situación se sumaron unas fotografías de Yeferson en una fiesta junto a otra mujer, lo que despertó comentarios sobre una posible infidelidad en los medios digitales.

Advertisement

El creador de contenido rechazó esas versiones de manera rotunda, asegurando que la mujer en las fotos era parte de una relación comercial. Hasta ahora, ninguno de los dos ha explicado públicamente las razones exactas que llevaron a esta ruptura final. Carolina Gómez, por su parte, no ha publicado declaraciones adicionales en sus redes personales desde el anuncio oficial de esta semana.