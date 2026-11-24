El influyente colombiano Yeferson Cossio y Carolina Gómez anuncian su separación oficial. La pareja pone fin a sus planes de boda y reconciliaciones previas en un mensaje conjunto.

El influyente antioqueño Yeferson Cossio y Carolina Gómez han confirmado oficialmente el fin de su relación sentimental. El anuncio se hizo público este martes 24 de noviembre a través de un mensaje compartido conjuntamente en las redes sociales. Ambos indicaron que habían decidido tomar caminos diferentes tras una historia de amor de cuatro años de duración.

En la publicación conjunta, la pareja reveló que la decisión de separarse fue tomada hace casi dos meses. Específicamente, indicaron que el paso se dio en septiembre de 2026. A pesar del cierre de este capítulo, aseguraron mantener el cariño y el respeto mutuo por todo lo vivido. El texto firmado por ambos destacó que guardarán en sus corazones los momentos inolvidables y los aprendizajes obtenidos durante esta etapa.

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Detalles de la separación y agradecimientos

El comunicado no se limitó a la noticia de la ruptura, sino que también sirvió para expresar gratitud. Yeferson Cossio y Carolina Gómez agradecieron a todas las personas que los acompañaron durante su noviazgo. Señalaron que conservan vivos los recuerdos de los viajes realizados, las experiencias compartidas y los proyectos en los que colaboraron juntos.

Hasta el momento de la publicación, ni Yeferson Cossio ni Carolina Gómez han explicado públicamente las razones específicas que llevaron al quiebre definitivo. Carolina Gómez tampoco ha realizado declaraciones adicionales en sus perfiles personales. Esto ha generado un silencio informativo que contrasta con la alta atención mediática que la pareja ha mantenido.

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Historial de compromisos y reconciliaciones

Este final pone fin a los planes de matrimonio que la pareja había anunciado previamente. En febrero de 2025, Yeferson Cossio realizó una propuesta de matrimonio sorpresa a Carolina Gómez. La fecha de San Valentín fue el escenario elegido para el evento, ocurrido en una sala de cine privada en Medellín. El influenciador preparó un video con recuerdos de su relación y le entregó un anillo de diamantes.

La pareja había contemplado celebrar la boda el 6 de enero de 2026, pero esta ceremonia nunca se llevó a cabo. El compromiso enfrentó su primera fractura pública apenas dos meses después de anunciarse. En abril de 2025, ambos confirmaron que habían terminado su relación y cancelado los planes nupciales en esa ocasión.

Contexto de la crisis anterior

Durante la separación de abril de 2025, Yeferson Cossio negó rotundamente la existencia de una infidelidad. El influenciador explicó que la decisión era mutua y que ya no coincidían en algunos acuerdos de pareja. Sin embargo, tiempo después, ambos se reconciliaron y retomaron su relación. Volvieron a compartir fotografías y videos juntos, aunque no anunciaron una nueva fecha para la boda.

Especulaciones y contexto reciente

Las especulaciones sobre el final definitivo de la relación comenzaron a circular en octubre de 2026. El detonante fue la ausencia de Carolina Gómez en el cumpleaños de Cintia Cossio, hermana del influenciador. A esta situación se sumaron fotografías de Yeferson en una fiesta junto a otra mujer, lo que despertó comentarios sobre una posible infidelidad.

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El creador de contenido rechazó esas versiones en su momento. Yeferson Cossio aseguró que la relación mostrada en las fotos era exclusivamente comercial. A pesar de estas explicaciones y la reconciliación previa, la historia de cuatro años entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez llega a su cierre formal con este anuncio de noviembre de 2026.