Yefito respalda a Paloma Valencia en las elecciones y ella denuncia un plan de magnicidio en su contra

El influencer Yefito declara su apoyo a Paloma Valencia en las elecciones presidenciales de Colombia, mientras la candidata revela un supuesto plan para atentar contra su vida, vinculado a su ascenso en las encuestas y su crítica al Gobierno.

Yefito , uno de los creadores de contenido más influyentes de Colombia con 12,5 millones de seguidores en Instagram, ha utilizado su plataforma para expresar abiertamente sus preferencias política s en las próximas elecciones presidenciales.

En un mensaje directo a sus seguidores, el influencer manifestó su apoyo a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, destacando su firmeza, elocuencia y preparación para liderar el país. Yefito argumentó que, más allá de las tendencias en redes sociales, lo importante es elegir a un candidato con posibilidades reales de ganar en segunda vuelta y con capacidad para implementar cambios significativos en Colombia.

Además, criticó a otros aspirantes, como Abelardo, señalando que Paloma Valencia representa una opción más sólida y confiable para el futuro del país. Su declaración podría influir en la decisión de miles de jóvenes que lo siguen y que, en muchos casos, votan por primera vez.

Por otro lado, la misma Paloma Valencia ha generado un fuerte impacto en el escenario político colombiano al revelar detalles alarmantes sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. Según la congresista, fuentes de inteligencia y alertas tempranas le informaron sobre un acuerdo entre una organización criminal y un sujeto identificado como 'El Tigre' para ejecutar un magnicidio en su contra.

El plan, descrito como altamente sofisticado, incluía el seguimiento detallado de sus rutinas en Bogotá y en sus viajes por el país, con el fin de identificar vulnerabilidades en su esquema de seguridad. Valencia vinculó estas amenazas con su creciente popularidad en las encuestas y su postura crítica hacia las políticas del Gobierno actual, sugiriendo que se trata de un intento de silenciar su voz.

Ante la gravedad de la situación, su equipo de seguridad ha reforzado las medidas de protección, mientras la Fiscalía General de la Nación investiga el origen de los fondos y los responsables del plan. A pesar del peligro, Valencia ha asegurado que no se intimidará y continuará su labor legislativa y su campaña presidencial, demostrando una determinación que ha resonado entre sus simpatizantes y ha generado debates sobre la seguridad de los candidatos en Colombia





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