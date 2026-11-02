Yeison López rompe récord mundial en halterofilia y celebra con grito de victoria

El colombiano Yeison López estableció un nuevo récord mundial levantando 178 kg en el Mundial de pesas. Conoce los detalles de su hazaña en la categoría de 85 kilos.

El halterófilo colombiano Yeison López dominó sin rivales la categoría de 85 kilos en el Mundial de Pesas, consolidando su estatus como el mejor del mundo al establecer un nuevo récord mundial. El momento cumbre de su actuación ocurrió cuando logró elevar 178 kilogramos en la prueba de press de banca, un logro que lo llevó a soltar un grito de victoria inconfundible.

Récord mundial de 178 kilogramos

La hazaña técnica de Yeison López no pasó desapercibida para el público ni para la prensa internacional, quienes presenciaron cómo el atleta colombiano se desbocó al verificar que el ejercicio era válido. El grito "¡Yo estoy aquí, carajo!" resonó como símbolo de su poderío y determinación, marcando un punto de inflexión en la competición y asegurando su primacía en la disciplina.

Also read El colombiano Yeison López, récord mundial y medalla de oro en levantamiento de pesas

Resultados en el arranque y la press

Además de su récord en press, López continuó su dominio en las fases iniciales del certamen. En la prueba de arranque, el halterófilo colombiano pasó con éxito 209 kilogramos, demostrando una fuerza explosiva excepcional. Sin embargo, su segunda oportunidad se centró en superar los 213 kilogramos, una marca que intentó alcanzar pero que le resultó inalcanzable en ese intento específico.

Clasificación y medallistas de la competencia

A pesar de fallar en su tercer levantamiento de 213 kilogramos, lo que redujo sus posibilidades de añadir otra medalla de oro a su palmarés, Yeison López se llevó la gloria del día. En ediciones anteriores, como el Mundial del año pasado, había logrado 215 kilos para asegurar la victoria total, pero esta vez el oro fue disputado con intensidad por otros contendientes internacionales.

Advertisement

Posiciones finales en la categoría de 85 kilos

La medalla de plata en la categoría de 85 kilos fue para el halterófilo chino Jiangqing Lei, quien logró elevar 214 kilogramos en la suma total. Por su parte, la medalla de bronce fue reclamada por Elsayed, quien completó el podio finalizando con 213 kilogramos. Esta distribución de premios refleja la alta competencia y el nivel técnico alcanzado por los mejores atletas del mundo en esta disciplina.

Contexto de la participación colombiana

La victoria de Yeison López se enmarca en una cosecha exitosa para la delegación colombiana en el Mundial de Pesas. Otros atletas, como Karen Mosquera, también han contribuido a este éxito sumando medallas al conteo nacional, específicamente en la categoría de 61 kilos. Este desempeño colectivo refuerza la posición de Colombia como una potencia emergente y consolidada en el panorama mundial de la halterofilia contemporánea.