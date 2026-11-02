Yeison López rompe récord mundial y domina arranque en Ningbo

El halterofilista colombiano Yeison López estableció un nuevo récord mundial en el arranque con 178 kilos durante el Campeonato Mundial en Ningbo, China.

Yeison López proclamó su dominio absoluto en el levantamiento de pesas tras gritar su victoria en el Gimnasio del Centro de Deportes Olímpicos de Ningbo, China. El atleta colombiano se adjudicó la medalla de oro en la categoría de arranque y simultáneamente estableció una nueva marca mundial en el Campeonato Mundial de mayores. Este logro consolidó su posición como uno de los competidores más letales del circuito internacional actual.

Detalles del récord y la disputa en la barra

En la división de peso de los 85 kilogramos, Yeison López superó por un solo kilo al egipcio Mohamed Yunes Elsayed Abdelrahman y por dos kilos al moldavo Marin Robo. La competencia se caracterizó por una tensión extrema donde se registraron cinco rupturas consecutivas del récord mundial, una marca que inicialmente ostentaba el colombiano con 173 kilos. La actuación final de López incluyó un levantamiento masivo de 178 kilogramos que le aseguró el título en esta especialidad.

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El pesista de 27 años, quien ya fuera subcampeón olímpico en París-2024, inició la prueba con la intención de levantar 175 kilos, pero su primer intento resultó fallido. Sin embargo, en su segunda salida logró el registro deseado y posteriormente sorprendió al mundo con los 178 kilos que definieron el campeonato. Esta demostración de fuerza técnica y poder bruto marcó un antes y un después en su carrera deportiva reciente.

Resultados en el envío y posición global

En la modalidad de envión, Yeison López elevó 209 kilogramos, lo que le otorgó el quinto lugar en esa clasificación específica. No obstante, la suma de sus rendimientos en ambas disciplinas le permitió garantizar la medalla de plata en el total combinado, con un acumulado de 387 kilos. Esta posición refleja la consistencia del colombiano frente a rivales de élidad mundial.

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Por otro lado, el norcoreano Ro Kwang-Ryol se llevó el oro en el envión al levantar 215 kilos. El egipcio Abdelrahman prevaleció en la clasificación general total con 390 kilos, mientras que el chino Jiangqing Lei completó el podio de esa clasificación con 382 kilos. Estos resultados subrayan la alta competitividad y el nivel técnico promedio entre los mejores del planeta en esta edición del mundial.

Consolidación para Los Ángeles 2028

La actuación en Ningbo ratifica el excelente momento físico y mental de Yeison López y fortalece su proyección hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028. Este logro en China permite al atleta cerrar una temporada sobresaliente en la que se ha consolidado como una de las figuras principales de la halterofilia internacional. Su rendimiento sugiere que su techo competitivo está lejos de alcanzarse y que tiene muchas más evoluciones por dar.

Historial reciente de récords mundiales

En abril, durante el Campeonato Panamericano de Panamá, López compitió en la categoría de 88 kilogramos y estableció tres récords mundiales simultáneos: 181 kilos en arranque, 216 en envión y 397 en el total. Posteriormente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, volvió a superar el récord mundial de arranque al levantar 182 kilos. Estos resultados previos son fundamentales para entender su trayectoria ascendente.

Comenzando octubre, en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima-2027 en Tepic, México, el popular apodo del atleta "Gokú" brilló nuevamente. En la división de los 85 kilogramos, se coronó campeón absoluto y registró nuevas marcas al levantar 173 kilos en arranque, igualando el récord mundial y estableciendo uno panamericano. Además, consiguió 210 kilos en envión, nueva marca continental, y sumó 383 kilos en el total, récord mundial y panamericano absoluto.

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Impacto en la delegación colombiana

La actuación de Yeison López se suma a los destacados resultados de la delegación colombiana en el Mundial. El metense Hugo Fernando Montes, de 36 años, obtuvo la medalla de bronce en el arranque de los 75 kilogramos con 158 kilos. Asimismo, la vallecaucana Karen Tatiana Mosquera consiguió la plata en el arranque de 61 kilogramos con 111 kilos. Estas victorias posicionan a Colombia como una potencia emergente en el deporte.

Para este martes, Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez competirán en la categoría de 69 kilogramos. Existe una alta expectativa de que puedan ampliar la cosecha de medallas para Colombia en esta edición del campeonato mundial. La continuidad de éxitos en diferentes divisiones demuestra la profundidad del talento nacional en la halterofilia.