Yony González y autogol de Ramírez lideran triunfo del DIM ante Fortaleza

Yony González abrió el marcador con un cabezazo y David Ramírez aportó un autogol para que el Dimonaco venza a Fortaleza y se acerque a los cuadrangulares.

El delantero Yony González, de 32 años, demostró su valía en un momento crítico al anotar el gol inicial que permitió al Dimonaco (Medellín) superar al Fortaleza por la visita al estadio De Techo. Este triunfo, conseguido con resultados favorables en el minuto 16 del primer tiempo, mantiene las aspiraciones del equipo antioqueño de clasificar a los cuadrangulares finales del Torneo Clausura.

Golazo de Yony González marca el partido

Yony González conectó un cabezazo poderoso tras un tiro de esquina ejecutado por Daniel Cataño, quien colocó el balón en el centro del área para que el atacante, de 1,84 metros de estatura, lo definiera con precisión. Este gol representa el segundo tanto de González en este Torneo Clausura, tras su anterior anotación del 3 de septiembre pasado ante el Deportivo Pereira, encuentro que finalizó con un contundente triunfo de tres goles a cero en el estadio del Deportivo Cali en Palmita, Valle del Cauca.

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Con esta celebración, González suma un total de cinco goles con El Poderoso desde su llegada en enero de este año, sumando también tres triunfos consecutivos que buscan afianzar su posición. El delantero, originario de la Comuna 13, ha disputado 17 encuentros oficiales en esta fase del torneo y ha aportado con dos asistencias, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva roja.

Autogol de David Ramírez sella la victoria

El Dimonaco no se conformó con el gol de Yony González, ya que en el inicio de la segunda parte aumentó la ventaja con un tanto que terminó en la red rival por una desviación imprevista. El delantero antioqueño Jeison Medina, quien fichó desde el Liga de Quito de Ecuador para el segundo semestre del año, lanzó un centro al área de Fortaleza con la intención de servir a un compañero.

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Sin embargo, el balón no llegó a nadie del equipo visitante, sino que se desvió en David Ramírez, defensor del elenco capitalino, quien anotó el segundo tanto para Medellín como consecuencia de un autogol. Esta marca llegó como un alivio importante para un equipo que necesitaba afianzar su rendimiento fuera de casa, especialmente considerando que De Techo se ha convertido en una plaza complicada para el cuadro rojo este semestre.

Contexto histórico y próximos pasos del DIM

El estadio De Techo ha sido un obstáculo significativo para los rojos, quienes perdieron anteriormente ante el Internacional de Bogotá el 28 de octubre pasado. El triunfo logrado este viernes representa un punto de inflexión crucial, especialmente después de que Medellín venciera al Alianza Valledupar por dos goles a uno en el Atanasio Girardot el primero de noviembre, en el duelo correspondiente a la fecha 17 del segundo semestre del año.

Esta victoria cierra una racha de dos triunfos consecutivos para el Dimonaco, una consecución que se había hecho esperar desde el encuentro contra el Deportivo Pereira. La trayectoria reciente de González incluye también un gol en el Apertura, uno en la Copa Colombia y otro en la Copa Libertadores, lo que reafirma su estado de forma y su importancia táctica para los planes del club en la fase final del campeonato.