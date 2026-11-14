Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong ganan MVP unánimes en MLB 2026

Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong son los MVP unánimes de 2026. Descubre los ganadores de Cy Young, Novatos y Managers en la temporada de béisbol.

La temporada 2026 de las Grandes Ligas ha concluido su ciclo de reconocimientos individuales con una semana histórica caracterizada por la unanimidad absoluta en los premios principales. El premio al Jugador Más Valioso (MVP) fue conquistado de forma unánime en ambos circuitos, consolidando el dominio de dos figuras clave en el béisbol estadounidense. En la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez de los Astros de Houston se llevó los honores tras liderar las mayores en promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging con números de .316/.432/.607 y 42 cuadrangulares. Por su parte, en la Liga Nacional, el jardinero Pete Crow-Armstrong de los Cachorros de Chicago destronó a Shohei Ohtani al firmar una espectacular campaña de 40 jonrones y 40 bases robadas.

Domínio投手 con efectividad histórica en ambas ligas

El dominio absoluto de la temporada también se trasladó al montículo con los ganadores del Premio Cy Young, quienes recibieron el respaldo total e inquebrantable de todos los votantes. En la joven Liga Americana, el pitcher derecho de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, se alzó con el trofeo tras registrar una marca de victorias y derrotas de 14-6 y liderar la liga con una efectividad de 1.95, demostrando una consistencia extraordinaria durante todo el año. En el viejo circuito, el as de los campeones Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, arrasó en las papeletas al encabezar todo el béisbol en efectividad con una cifra de 1.80 y ponches propinados totalizando 252, estableciendo nuevos estándares de rendimiento para los lanzadores relevistas y titulares.

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Novatos del Año rompen récords de franquicia

La sangre nueva tuvo su momento estelar con la entrega del premio Novato del Año, que coronó a dos talentos de impacto inmediato en sus respectivas ligas. En la Liga Americana, el campocorto de los Tigres de Detroit, Kevin McGonigle, se quedó con el galardón tras aportar 18 vuelacercas, 12 estafas y un sólido aporte integral en ambos lados del juego, estableciendo una base sólida para su carrera. En la Liga Nacional, el inicialista de los Rojos de Cincinnati, Sal Stewart, hizo historia en su franquicia al convertirse en el primer debutante del club con una campaña de al menos 30 jonrones y 100 remolcadas, cerrando finalmente con 32 y 112, una hazaña ofensiva nunca antes vista en la organización.

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Relevistas dominantes y Manager con tres títulos consecutivos

En el apartado de relevistas, la BBWAA estrenó oficialmente los premios al Relevista del Año en ambas ligas con dos brazos dominantes que definieron sus respectivos circuitos. En la Liga Americana el ganador fue Louis Varland de los Azulejos de Toronto, mientras que en la Liga Nacional el cerrador de los Padres de San Diego, Mason Miller, obtuvo la distinción de manera unánime tras consolidarse como el taponero más intimidante del circuito. Desde los banquillos, el premio al Manager del Año celebró tanto la consolidación de una dinastía como una resurrección inesperada; Pat Murphy, timonel de los Cerveceros de Milwaukee, escribió una página dorada al convertirse en el primer estratega en ganar el trofeo en tres temporadas consecutivas luego de guiar a su novena a un récord de franquicia de 103 victorias y al título de la Serie Mundial.

Excelencia defensiva y reconocimiento a veteranos destacados

La excelencia defensiva volvió a tener un marcado acento latinoamericano en la entrega de los Guantes de Oro Rawlings. En la Liga Americana destacaron el jardinero derecho venezolano Wilyer Abreu de los Medias Rojas de Boston, quien alcanzó su tercer guante dorado, junto al curazoleño Ceddanne Rafaela y el utility dominicano Ezequiel Durán de Texas, acompañados por Tanner Bibee, Dillon Dingler, Christian Walker, Cole Young, Taylor Walls, Caleb Durbin y Cody Bellinger, este último además ganador del Guante de Platino. En la Liga Nacional, la constelación defensiva estuvo liderada por el hondureño Mauricio Dubón de los Bravos de Atlanta, quien hizo historia al ganar su tercer Guante de Oro como utility, además de los venezolanos Gabriel Moreno y Jackson Chourio, y el campocorto dominicano Geraldo Perdomo, completando un año de reconocimientos para Yordan Álvarez que incluyó el premio al Regreso del Año y el Premio Hank Aaron.