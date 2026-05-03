Yosef Matheron, clave en la investigación del asesinato del rabino Nachum Eber en Bogotá

Un amigo cercano del rabino asesinado, Yosef Matheron, emerge como una pieza fundamental para entender las circunstancias de su muerte en Bogotá. Testimonios revelan detalles sobre la vida personal del rabino y posibles riesgos de seguridad.

La investigación sobre el trágico asesinato del rabino Nachum Eber, encontrado sin vida en un armario en la localidad de Bosa en Bogotá hace una semana, ha tomado un nuevo rumbo con la identificación de Yosef Matheron como una figura clave para esclarecer los hechos.

Matheron, residente en Medellín desde hace varios años, ha sido vinculado al rabino a través de fotografías compartidas en redes sociales, donde se le ve junto al rabino asesinado y a quien sería su exesposa colombiana. La búsqueda de Matheron por parte de EL TIEMPO reveló su reticencia inicial a hablar sobre el caso, alegando estar en Shabat y posponiendo cualquier declaración.

No obstante, fuentes cercanas a la investigación han confirmado que tanto Matheron como el rabino Eber se desplazaron a Bogotá en fechas recientes, información que el propio Matheron corroboró al diario The New York Post, que ya había cubierto la noticia del fallecimiento del rabino perteneciente a la comunidad Belz de Boro Park, Nueva York. Según testimonios de amigos cercanos, el rabino Eber estaba atravesando un período de recuperación emocional tras dos matrimonios fallidos, uno de ellos con una joven originaria de Barranquilla.

La información recabada indica que el rabino buscaba activamente una nueva pareja después de su separación, en enero pasado, de una ciudadana colombiana de 18 años con quien había contraído matrimonio poco tiempo antes. Matheron reveló que la primera esposa del rabino se había divorciado de él hace aproximadamente seis años, dejando como fruto de la relación a cuatro hijos y dos nietos.

En su búsqueda de una nueva compañera de vida, el rabino exploró opciones tanto en Ucrania como en Colombia. Matheron describió el matrimonio del rabino con la joven colombiana, afirmando que él creía que ella tenía 20 años. Destacó que ambos formaban una pareja religiosa y de principios sólidos, enfatizando que el rabino se abstinía de consumir alcohol o drogas, siendo un hombre profundamente religioso.

Matheron también mencionó que el segundo matrimonio del rabino tuvo lugar en Barranquilla, seguido de una cena celebrada en Bogotá. Según sus declaraciones al medio neoyorquino, la joven barranquillera tenía en realidad 18 años y expresó su falta de preparación para asumir las responsabilidades del matrimonio, lo que condujo al divorcio. El rabino, a pesar de sentirse deprimido, habría manifestado su determinación de permanecer en Colombia con el objetivo de encontrar una nueva pareja.

Además de los aspectos relacionados con su vida sentimental, Matheron compartió preocupaciones sobre la seguridad del rabino durante sus viajes. Relató que en varias ocasiones, cuando acompañaba al rabino en sus desplazamientos, habían experimentado problemas de seguridad en los lugares donde se hospedaban.

En este sentido, Matheron le aconsejaba al rabino evitar hablar por teléfono en hebreo, inglés o yiddish en lugares públicos, ya que su vestimenta llamaba la atención y lo convertía en un blanco potencial para robos, una eventualidad que, según su creencia, finalmente se materializó. La última conversación entre Matheron y el rabino tuvo lugar el 21 de abril, cuando este último se mostró optimista sobre su futuro. Poco después, su cuerpo fue encontrado sin vida.

Matheron ha compartido diversas fotografías del rabino en sus redes sociales, incluyendo una tomada en un restaurante de Bogotá. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO continúa profundizando en las pesquisas para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad de los implicados. La colaboración de Matheron y el análisis de las evidencias recopiladas son cruciales para avanzar en la investigación y brindar justicia a la familia y amigos del rabino Nachum Eber





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rabino Nachum Eber Yosef Matheron Asesinato En Bogotá Investigación Policial Comunidad Belz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Último 1 de mayo de Petro como Presidente: puntos, recorridos y concentraciones de las marchas del Día del TrabajoLas movilizaciones tendrán concentraciones en Bogotá, Medellín y otras ciudades, con autoridades en alerta.

Read more »

Grupo Energía Bogotá refuerza su presencia en Brasil con compra clave en transmisión eléctricaLa operación fortalece su portafolio de transmisión y consolida su apuesta estratégica por el mercado internacional

Read more »

Congestión en la vía Bogotá–Villavicencio se atribuye a obras inconclusas del Invías en ChipaqueCoviandina señala que trabajos del Invías en el km 18+300 al 19+000 generan trancones en pleno puente festivo.

Read more »

Fue hallado muerto conductor de plataforma en el parque Islandia en el sur de BogotáSe trata de Darío Forero, quien trabajaba como conductor de una plataforma y que desapareció desde el 29 de abril. Según las autoridades el cuerpo no presenta señales de violencia.

Read more »

Minsalud confirmó segundo caso de viruela del mono en su variante 1B, en el paísEl caso fue identificado en Bogotá en un hombre que había llegado de España.

Read more »

Los datos ocultos del viaje del rabino asesinado brutalmente en Bogotá: estuvo casado con joven barranquilleraYosef Matheron se acaba de convertir en una de las pistas claves para establecer qué pudo haberle pasado al rabino Nachum Eber, asesinado hace una semana en Bogotá y cuyo cuerpo fue encontrado en un armario en la localidad de Bosa.

Read more »