Yuberjen Martínez pierde cinturón OMB ante Anthony Olascuaga en California

El colombiano Yuberjen Martínez no logró el título mundial de las 112 libras tras caer por decisión unánime ante Anthony Olascuaga en Carson, California.

El boxeador colombiano Yuberjen Martínez, apodado El Tremendo, falló por apenas segundos su oportunidad de convertirse en campeón mundial de boxeo. El nativo de Turbo, quien tiene 35 años y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, perdió ante el estadounidense Anthony Olascuaga en la contienda por el cinturón de las 112 libras de la Organización Mundial de Boxeo.

El combate se disputó en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, Estados Unidos. Aunque Olascuaga llegó al ring como favorito, el pugilista colombiano impuso una batalla intensa que mantuvo la incertidumbre hasta el final de los 12 asaltos pactados.

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Desarrollo Táctico y Cambios de Ritmo

Desde los primeros minutos, el boxeador antioqueño utilizó una técnica exquisita para sorprender a su oponente con intercambios de golpes constantes. Esta agresividad inicial hizo dudar al campeón defensor sobre la superioridad del enfrentamiento. Martínez no solo defendió su posición, sino que forzó a Olascuaga a adaptar su ritmo para contrarrestar la presión colombiana.

Posteriormente, el norteamericano comenzó a tomar la iniciativa mediante velocidad y golpes certeros. El enfoque de Martínez cambió hacia una estrategia más defensiva, caracterizada por movimientos desde atrás y búsqueda de espacios para ejecutar contragolpes efectivos. Esta adaptación permitió al colombiano equilibrar las acciones durante los siguientes cinco asaltos.

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Momentos Críticos y Desgaste Físico

La pelea fue considerada una de las más parejas y emocionantes de la velada, con cambios de momentum claros entre ambos competidores. A falta de 58 segundos para terminar el décimo episodio, un impacto preciso de Yuberjen hizo perder el equilibrio a Olascuaga, quien tenía 27 años y terminó resbalándose, quedando cerca de tocar la lona del cuadrilátero.

Sin embargo, el desenlace definitivo se produjo en el último asalto. Con Yuberjen evidenciando el desgaste físico acumulado de la batalla, Anthony Olascuaga aprovechó uno de los intercambios para enviarlo a la lona. Esta caída ocurrió cuando faltaban pocos segundos para que sonara la campana final, un evento que pareció cambiar el curso de la decisión de los jueces.

Decisión de los Jueces y Estadísticas

La caída en el cierre del combate resultó determinante para la calificación oficial. Los jueces entregaron la victoria al estadounidense con tarjetas de 115-112, 115-112 y 114-113. Este resultado impidió que Martínez se convirtiera en campeón mundial, privándolo de un título que pareció estar al alcance tras una lucha extraordinaria.

Con esta derrota, Olascuaga retuvo por sexta ocasión el título mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Su récord profesional alcanzó ahora 13 victorias, nueve de ellas por nocaut, manteniendo únicamente una sola derrota en su historial competitivo. Este triunfo consolida su estatus como un dominante en la división.

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Impacto en la Carrera Profesional

Para Yuberjen Martínez, este resultado marcó su primera caída en el boxeo profesional. Hasta antes de este encuentro, el urabaense había conseguido siete triunfos, todos obtenidos por la vía del nocaut. La derrota rompe su racha perfecta y introduce una nueva dinámica en su trayectoria deportiva internacional.

Martínez atribuyó el cambio de rumbo a un evento específico dentro del ring. En una charla con Boxeo de Colombia tras el encuentro, declaró que se aferró al plan de trabajo y que todo salía bien inicialmente, pero recibió un golpe que consideró determinante para alterar el desarrollo de la pelea.

Reacciones y Futuro del Boxeador Colombiano

A pesar de la derrota, la actuación de Martínez le ganó el respeto de su rival y de los espectadores. Olascuaga expresó su admiración, asegurando que Martínez será campeón algún día y calificando la pelea como una guerra épica. Este reconocimiento mutuo subraya la calidad técnica exhibida por ambos luchadores.

Yuberjen Martínez afirmó que su objetivo principal era el título, aunque reconoció que se les escapó de las manos. Sin embargo, se mostró optimista sobre futuras oportunidades, mencionando que tienen mucho tiempo para seguir trabajando y mantener vigente el sueño de la corona mundial. Esta actitud resiliente apunta a un probable regreso rápido al cuadrilátero.