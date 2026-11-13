Yuberjen Martínez vs Olascuaga: La oportunidad histórica del boxeador antioqueño por el título mundial OMB

Yuberjen Martínez enfrenta a Anthony Olascuaga por el cinturón OMB en Carson. El medallista olímpico busca su primer título profesional en una pelea de 12 asaltos este sábado.

El boxeador colombiano Yuberjen Martínez enfrentará este sábado a Anthony 'La Princesita' Olascuaga en una cita crucial para su trayectoria deportiva. La contienda se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, dentro del área de Los Ángeles. Este combate determina la posesión del cinturón mundial de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Martínez, de 35 años, busca conquistar el estatus de campeón profesional en una oportunidad que ha esperado durante gran parte de su carrera.

El desafío del cinturón OMB

Yuberjen Martínez intenta ganar su primer título de la OMB al enfrentarse a Anthony Olascuaga. El estadounidense es el actual campeón que conquistó el cinturón vacante en julio de 2024. Olascuaga logró esta corona al derrotar por nocaut en el tercer asalto al japonés Riku Kano en Tokio. Desde esa victoria, ha defendido su título exitosamente en cinco ocasiones consecutivas.

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La defensa del campeonato se disputa en 12 asaltos completos. El duelo está programado para las 9:30 y las 10:00 de la noche, hora colombiana. Los aficionados podrán seguir el evento a través de las plataformas DAZN y ESPN KnockOut. Martínez llega a esta pelea como un retador con una racha impecable de siete victorias recientes.

Rachas y registros profesionales

El pugilista antioqueño ha mantenido una serie de éxitos mediante nocaut técnico o directo en sus últimos siete combates. Su preparación reciente incluye una victoria destacada contra el panameño Ángel Bethancourt en mayo del año pasado. En esa ocasión, Martínez se impuso para conquistar el título latino de peso mosca de la OMB.

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Antes de ese triunfo, Bethancourt poseía un registro de ocho victorias sin derrotas. Martínez quebró esa racha invicta, demostrando su capacidad para vencer a oponentes sólidos. El urabaense nació en Turbo, Antioquia, y es medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Por su parte, Anthony Olascuaga tiene 27 años y acumula 12 victorias profesionales. Nueve de esas ganancias fueron por nocaut, mientras que solo ha sufrido una derrota en su historial. La experiencia de Olascuaga y su poderoficcionante lo convierten en un rival altamente peligroso para el colombiano.

Motivación y resiliencia

Yuberjen Martínez reconoce que el camino hasta este momento no ha sido sencillo. En 2023, estuvo cerca de dejar el boxeo de alto nivel y poner fin a su carrera profesional. Fuerza de la voluntad y el apoyo de terceros lo mantuvieron activo en el deporte. Martínez expresa que Dios llega en el momento justo para darle una segunda oportunidad significativa.

El medallista olímpico enfatiza que no pronostica el resultado del combate, ya que confía en su preparación física. Atribuye su resurgimiento a la ayuda divina y al respaldo de personas cercanas que lo animaron a continuar. Martínez afirma que esta victoria marcaría un antes y un después en su historia personal y deportiva.

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El boxeador declara que su meta es dejar una huella imborrable en el boxeo profesional colombiano. Considera que esta pelea representa el mejor momento para alcanzar su mayor sueño. Martínez se muestra listo para demostrar sus capacidades desde el primer campanazo.

Impacto en el boxeo colombiano

Una victoria de Yuberjen Martínez consolidaría su lugar en la historia del deporte nacional. El título mundial sería un logro excepcional para un boxeador nacido en Antioquia. La contienda en California atrae la atención de los aficionados al boxeo en Colombia y Estados Unidos.

El resultado afectará el panorama de la división de peso mosca mundial. Si Martínez gana, se convertirá en un referente para futuras generaciones de pugilistas colombianos. Su trayectoria sirve de inspiración por su persistencia a pesar de las dificultades pasadas. El evento promete ser una prueba de fuego para ambos contendientes.

El Dignity Health Sports Park recibirá a aficionados y medios de comunicación internacionales. La cobertura por DAZN y ESPN KnockOut asegura una amplia audiencia global. Martínez y Olascuaga preparan cada detalle para esta noche decisiva. El resultado definirá el futuro inmediato de la división y las carreras de ambos atletas en el tablero profesional.