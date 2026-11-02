Zalo Zapata reconstruye el ataque a Álvaro Uribe en San Francisco 1997

El fotógrafo Rafael Guillermo Zapata detalla la balacera contra Álvaro Uribe en San Francisco, aclarando fechas y roles durante el hostigamiento del Eln.

El reportero gráfico paisa Rafael Guillermo Zapata, conocido profesionalmente como Zalo, estuvo presente aquel sábado de octubre de 1997 cuando el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez salió del municipio de San Francisco. El incidente se desarrolló en medio de una intensa balacera que fue atribuida al grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional, momento en el cual el fotógrafo intentaba registrar con precisión lo que ocurría alrededor de la comitiva oficial.

Recuperación de imágenes históricas

Entre las ráfagas de disparos, las carreras hacia los helicópteros y los soldados que respondían al fuego enemigo, Zalo consiguió tomar algunas imágenes de una escena que permaneció guardada durante años en su archivo personal. Casi tres décadas después, este episodio volvió a circular por las redes sociales debido a una publicación realizada por Uribe en su cuenta de Instagram, donde el exgobernador y expresidente recuperó el recuerdo de aquella visita.

Also read James Rodríguez, Edwin Cardona y Mateus Uribe la sacaron del estadio con sus disfraces de Halloween

En su relato, Uribe narró que la comitiva fue atacada cuando se disponía a abandonar el municipio de San Francisco, ubicado en el oriente antioqueño. También recordó haber tomado una metralleta para disparar y proteger la salida del helicóptero de la Gobernación, un detalle que ha generado debate sobre los hechos ocurridos ese día.

Precisión de fechas y contexto electoral

La fotografía y el relato tienen una historia detrás que merece ser contada con rigor histórico. 'Zalo', quien era el reportero gráfico de la gobernación en ese momento, reconstruyó lo que alcanzó a ver durante el hostigamiento y aporta una versión con detalles que permiten separar las distintas escenas de aquella evacuación. Esto incluye distinguir entre el helicóptero militar, el de la Gobernación, la protección de los soldados y la metralleta que, según su recuerdo, llevaba otro integrante de la delegación.

Advertisement

Hay una precisión importante sobre la fecha. Uribe fechó su publicación con el 24 de octubre de 1997, pero el estudio histórico 'Nunca más contra nadie', que reconstruyó los ciclos de violencia en San Carlos y su entorno, ubica la visita el sábado 25 de octubre, víspera de las elecciones del domingo 26. La prensa de la época también informó del ataque el 26 de octubre.

Atmósfera de miedo y amenazas previas

En el oriente antioqueño, el Eln y las Farc habían convertido las elecciones en otro escenario de confrontación armada. Decenas de aspirantes habían renunciado por amenazas directas y, dos días antes de la visita, el Eln había retenido a dos observadores electorales de la Organización de Estados Unidos y a un funcionario de la Gobernación.

En ese ambiente tenso, el mensaje que Uribe llevaba a los habitantes de San Francisco era que fueran a votar, sin importar por cuál candidato. Pero la respuesta de uno de los pobladores, recogida por el propio exgobernador en su relato, resumía el miedo que se había instalado en el municipio: no podían votar porque les amenazaban con muerte.

Detalles del hostigamiento y la evacuación

'Zalo' recuerda que la comitiva había pasado primero por San Luis y que llegó a San Francisco hacia el mediodía. Allí estaban Uribe, el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, entonces comandante de la Cuarta Brigada; Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno; Andrés Uriel Gallego, secretario de Obras Públicas, y el equipo de comunicaciones de la Gobernación. Los acompañaban dos aeronaves: el helicóptero oficial del departamento y otro militar que debía brindarles protección durante el recorrido.

Advertisement

El fotógrafo recuerda que, al principio, la recepción fue tranquila, con niños y habitantes acercándose a saludar. La delegación se reunió con la comunidad y Uribe insistió en que el ejercicio de votar estaba por encima de las diferencias políticas. Sin embargo, la aparente normalidad terminó cuando llegó la hora de regresar a los helicópteros.

Testimonio directo del fotógrafo

Empezaron a disparar por todas partes, solo se escuchaba bala y bala y bala, cuenta 'Zalo'. El reportero gráfico intentó hacer lo que había ido a hacer: fotografiar. Buscó un lugar desde donde pudiera registrar el ataque y alcanzó a tomar una imagen de una trinchera en la que estaba el general Ospina, rodeado de soldados, mientras protegían a Jacqueline Duque, comunicadora de la Gobernación.

Después buscó al gobernador Uribe. No lo encontraba entre el movimiento de militares y funcionarios que intentaban ponerse a salvo. Cuando finalmente lo ubicó, consiguió tomarle una fotografía, pero el terreno escarpado le jugó una mala pasada: resbaló, cayó y perdió de vista a Uribe.

La escena se volvió todavía más confusa cuando escuchó que lo llamaban. Le gritaban que le pasara la metralleta, pero su reacción fue de desconcierto ya que él no tenía ninguna arma. En medio de la balacera, su preocupación era mantenerse a salvo y conseguir registrar lo que estaba ocurriendo.