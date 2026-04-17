Zapatoca: De pueblo idílico a desafío de progreso y convivencia

El encanto de Zapatoca, antaño sinónimo de tranquilidad y orden, se ve amenazado por el deterioro de su infraestructura vial y la creciente presión del tráfico. La comunidad y las autoridades buscan soluciones para recuperar su esencia, apelando a la cultura ciudadana y a medidas de organización urbana de bajo costo.

Décadas atrás, Zapatoca era reconocida como un pueblo de postal: «limpio, ordenado y tranquilo», casi suspendido en el tiempo, a tan solo dos horas y media de Bucaramanga. Hoy, aunque el trayecto se ha acortado a una hora y quince minutos, la promesa de progreso que traía esa cercanía parece haberse desvanecido en el camino. La antigua tríada que definía al municipio ha sido desdibujada por la realidad: ya no es tan limpio, ni tan ordenado, y mucho menos tranquilo.

Lo que antes era su sello distintivo hoy es un recuerdo nostálgico, como si el avance de los tiempos hubiera traído consigo un detrimento de sus cualidades. Atrás también quedaron los tiempos, y no por azar, en que Zapatoca y todo Santander eran sinónimo de promesa. En obras literarias como La otra raya del tigre, el departamento entero se presentaba como un horizonte de futuro, un lugar al que se arribaba impulsado por una intuición de prosperidad y abundancia. Nombrar a Santander era suficiente para evocar ciudades y pueblos blancos, oficios en pleno apogeo y ritmos de vida armoniosos. Y en el corazón de esta visión se encontraba Zapatoca, con sus tardes apacibles tejidas con paciencia, su clima ideal y su aire seco, perfecto para la reflexión, el trabajo y el descanso. Sin embargo, la imagen idílica se quiebra ante el primer contacto con la realidad actual. La malla vial presenta un deterioro alarmante, con cráteres que salpican las calles, tramos levantados y parches efímeros que no soportan el paso del tiempo. Las losas de concreto, antaño firmes, parecen haber desaparecido por completo en muchos sectores. A esta situación se suma un flujo vehicular cada vez mayor de carros y motocicletas que transitan por el casco urbano con escaso orden, ocupando cada centímetro disponible y convirtiendo cualquier desplazamiento en una constante sucesión de frenadas bruscas, esquives improvisados y maniobras complejas, especialmente durante los fines de semana. A pesar de este panorama desolador, la percepción general entre los residentes no es necesariamente de abandono gubernamental intencionado. Predomina la idea de que desde la Alcaldía se hace lo posible con los recursos disponibles y que, en comparación con gestiones anteriores, se aprecian proyectos y resultados tangibles. No existe, al menos en el diálogo cotidiano, una sensación generalizada de dejadez, sino más bien una apreciación de limitaciones: de presupuesto, de alcance y de tiempo. Incluso aquellos que expresan mayores quejas admiten que hay una voluntad genuina de abordar los problemas, aunque los resultados no siempre cumplan las expectativas. El núcleo del problema, sin duda, trasciende la capacidad de cualquier administración local, ya que existe una dimensión menos evidente pero igualmente crucial: la cultura ciudadana. El uso irresponsable del espacio público, la falta de corresponsabilidad colectiva, la normalización del desorden y la ausencia de un verdadero sentido de pertenencia son factores que agravan el deterioro. Las calles no solo se desgastan por el paso del tiempo o la carencia de mantenimiento, sino también por prácticas diarias que intensifican su deterioro y dificultan cualquier intervención, sumado al crecimiento exponencial del parque automotor, la presión del turismo de fin de semana y una infraestructura originalmente concebida para un ritmo de vida mucho más pausado. No obstante, si tanto las autoridades como la ciudadanía desean detener la degradación del pueblo, es imperativo tomar medidas inmediatas. Para lograrlo, no se requieren soluciones extraordinarias ni presupuestos inalcanzables. En localidades como Albarracín o Cadaqués, con centros históricos de dimensiones reducidas y estructuras frágiles, se ha implementado una medida elemental: restringir el acceso de vehículos durante los fines de semana y temporadas altas, habilitar áreas de estacionamiento en las afueras y devolver el espacio del casco urbano a su legítimo dueño: el peatón. Experiencias similares se han replicado en diversos pueblos de Italia, donde el acceso vehicular es limitado y la circulación interna está estrictamente regulada. La intención no es prohibir por prohibir, sino establecer normas claras: zonas designadas para el estacionamiento de motocicletas, horarios establecidos para carga y descarga, y rutas de sentido único debidamente señalizadas. Estas son medidas de bajo costo que, al ser aplicadas con diligencia, consiguen reducir el caos sin necesidad de obras monumentales. En contextos como el de Zapatoca, donde el espacio escasea y la presión aumenta los fines de semana, este tipo de organización puede generar un cambio sustancial. Aunque inicialmente puede no ser una medida popular, su efectividad es notable al ordenar el flujo vehicular, disminuir el desgaste de las vías y transformar la experiencia de quienes visitan y habitan el lugar. Como reflexión final, quizás sea pertinente considerar un aspecto más profundo: la posibilidad de que Zapatoca recupere, gradualmente, sus antiguas calles empedradas, tal como aún se conservan en otros municipios de la región. Esta no es solo una decisión de carácter estético, sino una reconfiguración de la concepción del espacio. Una manera de entender el urbanismo que es más duradera, más armoniosa con el entorno y, en muchos aspectos, intrínsecamente más valiosa. La piedra, más allá de su resistencia al paso del tiempo, tiene la capacidad de alterar la experiencia de habitar un pueblo y de realzar su patrimonio arquitectónico





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