Zelenski Acusa a Rusia de 'Terrorismo Nuclear' en el Aniversario de Chernóbil

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de 'terrorismo nuclear' en el 40 aniversario del desastre de Chernóbil, alertando sobre el riesgo de un nuevo desastre provocado por la invasión rusa y los sobrevuelos de drones sobre la central.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , ha elevado una severa acusación contra Moscú, denunciando lo que califica como “ terrorismo nuclear ” en el marco del 40 aniversario de la catastrófica explosión ocurrida en la central nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986.

Esta conmemoración, lamentablemente, coincide con la actual invasión rusa de Ucrania, añadiendo una capa de urgencia y gravedad a las declaraciones del mandatario. En un mensaje difundido a través de sus plataformas de redes sociales, Zelenski enfatizó que la agresión rusa, iniciada en 2022, está situando al mundo peligrosamente cerca de un desastre de origen humano, evocando el espectro de una repetición de la tragedia de Chernóbil.

El presidente ucraniano no se limitó a la condena general, sino que instó a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes para frenar lo que considera una amenaza inminente.

“El mundo no puede permitir que este terrorismo nuclear continúe”, declaró Zelenski, abogando por una presión internacional que obligue a Rusia a cesar sus ataques imprudentes y potencialmente devastadores. Subrayó la constante presencia de drones rusos sobrevolando el perímetro de Chernóbil, recordando que uno de estos aparatos llegó a impactar contra la estructura protectora de la central el año pasado, un incidente que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la instalación y el riesgo latente de un nuevo accidente.

La situación actual, según Zelenski, exige una respuesta global unificada y decidida para evitar una catástrofe de proporciones inimaginables. La memoria de Chernóbil, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la negligencia y la imprudencia, debe servir como un catalizador para la acción y la prevención. La explosión de Chernóbil en 1986, considerada el peor desastre nuclear civil en la historia, marcó un punto de inflexión en la percepción global de la energía nuclear y sus riesgos inherentes.

La magnitud de la tragedia trascendió las fronteras de Ucrania y la Unión Soviética, generando una ola de preocupación y desconfianza a nivel mundial. Las consecuencias inmediatas incluyeron la evacuación de miles de personas de las áreas contaminadas, la implementación de medidas de contención y limpieza a gran escala, y un impacto devastador en la salud de las poblaciones expuestas a la radiación.

Se estima que el número de fallecidos como resultado directo de la exposición a la radiación asciende a miles, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate y controversia. Un grupo especialmente vulnerable fueron los aproximadamente 600.000 individuos, conocidos como “liquidadores”, que participaron en las operaciones de limpieza y contención, enfrentándose a niveles peligrosamente altos de radiación en su labor heroica pero arriesgada.

Un informe de las Naciones Unidas publicado en 2005 estimó que el número total de víctimas mortales confirmadas y proyectadas, en los tres países más afectados (Ucrania, Bielorrusia y Rusia), alcanzaría las 4.000 personas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, en un informe de 2006, elevaron significativamente esta cifra, estimando que el desastre de Chernóbil podría haber causado cerca de 100.000 muertes a largo plazo, debido a los efectos de la radiación en la salud humana.

La tragedia de Chernóbil no solo dejó una cicatriz física y emocional en la región, sino que también impulsó una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad nuclear y una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a esta forma de energía. La coincidencia de este 40 aniversario con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania añade una dimensión particularmente inquietante a la conmemoración.

La ocupación rusa de Chernóbil durante las primeras etapas de la invasión generó temores fundados sobre la seguridad de la central y la posibilidad de un nuevo desastre. La interrupción de los sistemas de monitoreo y control, la presencia de tropas militares en las instalaciones y la falta de acceso para los expertos internacionales plantearon serias preocupaciones sobre la integridad de la central y el riesgo de una liberación accidental de materiales radiactivos.

La reciente denuncia de Zelenski sobre los sobrevuelos de drones rusos y el impacto de uno de ellos en la cubierta protectora de la central reavivan estos temores y subrayan la necesidad urgente de garantizar la seguridad de Chernóbil en medio del conflicto. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger esta instalación crítica y prevenir una repetición de la tragedia de 1986.

La guerra en Ucrania no solo representa una amenaza para la seguridad y la soberanía del país, sino que también plantea un riesgo existencial para la seguridad nuclear en Europa y en todo el mundo. La diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional son esenciales para resolver este conflicto y evitar una catástrofe de proporciones incalculables.

La memoria de Chernóbil debe servir como un recordatorio constante de las consecuencias devastadoras de la guerra y la importancia de la paz y la seguridad global





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