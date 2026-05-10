Zelenski solicita mayor papel de Estados Unidos en intercambio de prisioneros con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pide a Estados Unidos acelerar el intercambio de prisioneros acordado durante la tregua temporal con Rusia. Zelenski afirma que Washington asumió la responsabilidad de garantizar el canje humanitario acordado durante el cese al fuego de tres días entre Kiev y Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó a Estados Unidos acelerar el intercambio de prisioneros pactado durante la tregua temporal con Rusia. Kiev ya entregó la lista de 1.000 prisioneros rusos que liberará y espera recibir el mismo número de combatientes ucranianos.

Zelenski afirmó que Washington asumió la responsabilidad de garantizar el canje humanitario acordado durante el cese al fuego de tres días entre Kiev y Moscú. El mandatario pidió un papel más activo de la administración estadounidense para asegurar que el proceso se concrete antes del fin de la tregua. El gobierno ucraniano aseguró que ya tiene lista la operación para entregar a mil prisioneros rusos y recibir a mil ciudadanos ucranianos detenidos por Moscú.

La solicitud fue dirigida a Estados Unidos, país al que Kiev señala como garante del acuerdo. En medio de la pausa temporal en los combates, Ucrania reclamó a Washington acelerar el intercambio masivo de detenidos con Rusia. El proceso contempla la liberación simultánea de mil prisioneros por cada lado. A pocas horas del fin del cese al fuego, Zelenski pidió que se materialice el canje de prisioneros negociado con mediación de Estados Unidos.

El acuerdo es considerado uno de los mayores intercambios humanitarios desde el inicio de la guerra





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