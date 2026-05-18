Zelenski y Pletenchuk: Rusia atacó un buque comercial chino en aguas ucranianas

El presidente ucraniano y el portavoz de la Marina ucraniana han acusado a Rusia de haber atacado un buque comercial chino en aguas ucranianas, en el marco de los ataques múltiples rusos realizados contra la retaguardia ucraniana. Zelenski ha destacado los noaperros no tripulados lanzados por Rusia contra la región de Odesa y Pletenchuk ha calificado de 'novedad' la supuesta ataque a un barco chino.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , y el portavoz de la Marina ucraniana, Dmitró Pletenchuk , acusaron este lunes a Rusia de haber atacado un buque comercial chino en aguas ucranianas.

Zelenski escribió en su mensaje de condena al ataque masivo ruso de esta madrugada contra la retaguardia ucraniana: 'Los rusos no podían no ser conscientes de qué barco había en el mar'. Por su parte, Pletenchuk, en su página de Facebook, escribió: 'Sería interesante saber qué ha llevado a los rusos a tomar la decisión de golpear esta madrugada con un (dron) shahed a un buque comercial chino en nuestros mares'.

Agregó que no ha habido víctimas en el ataque y lo calificó como 'novedad' que Rusia supuestamente atacara un barco chino





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